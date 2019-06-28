Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы и погрозил пальцем

Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке в шутку погрозил тому пальцем и заявил: «Не вмешивайтесь в выборы». Об этом сообщает CNN.

Так американский президент отреагировал на вопрос журналистов о том, намерен ли он на встрече требовать того, чтобы Москва не вмешивалась в избирательный процесс в США в 2020 году.

Выступая перед журналистами, Трамп назвал отношения с Путиным «очень, очень хорошими» и отметил, что из них «выйдет много позитивного».

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