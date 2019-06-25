МИД подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 в Осаке

МИД подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 в Осаке

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке, скорее всего, состоится. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также допустил встречу двух лидеров в рамках саммита «Большой двадцатки».

В середине мая Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Путиным в Осаке, добавив, что «разумно иметь хорошие отношения с Россией». Накануне высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что лидеры встретятся на G20. Как ожидается, обсудят Иран, Сирию и Украину, а также контроль над вооружениями.

