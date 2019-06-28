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Песков попросил «не забегать вперед» с улучшением отношений с США
Осталось много вопросов, о которых Путин и Трамп не говорили, но Россия и США готовы их обсуждать, сказал пресс-секретарь. Встречу не стоит рассматривать как обмен претензиями, считает Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

На встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом обе стороны показали свое намерение говорить по острым вопросам, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу «Россия 24». Корреспондент спросил о его ощущениях от встречи. «Свет забрезжил?» — поинтересовался журналист.

«Ой, вы знаете, давайте все-таки учиться извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед. Пока мы с вами можем однозначно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам, была выражена решимость что-то делать, чтобы наши торгово-экономические отношения вышли из такого низкого уровня, который не подобает потенциалу наших двух стран», — сказал Песков.

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Переговоры Путина и Трампа в Осаке. Фоторепортаж

На встрече президент США сравнил объем торговли между Россией и Китаем и Россией и США, «это просто стыдно, поэтому надо что-то делать», сообщил пресс-секретарь.

Но, по словам Пескова, остались вопросы, о которых стороны не говорили, например, о россиянах, отбывающих заключение в США (конкретных имен пресс-секретарь не назвал). Также не обсуждались вопросы с дипломатической собственностью России в США.

«Есть также вопросы, которые нам задают американские визави. Но, главное, повторюсь, была декларирована готовность обсуждать самые острые проблемы. Будет ли этот декларативный настрой реализован в реальности? Давайте наберемся терпения и посмотрим», — добавил он.

Журналист поинтересовался, как в таком случае выглядела встреча, был ли это обмен претензиями двух стран. Песков не согласился с такой оценкой: стороны, по его словам, обозначили проблемы, которые «представляют взаимный интерес».

Политика
Встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке. Главное

Переговоры двух президентов прошли утром в пятницу по московскому времени, они продлились полтора часа. Президенты вместе с делегациями обсуждали вопросы разоружения, ситуацию с украинскими моряками, которых Россия арестовала за попытку проплыть по Керченскому проливу, ситуации в Сирии и на Украине.

Путин также предложил Трампу приехать с визитом в Москву в 2020 году, на 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, лидер США отреагировал на это предложение положительно.

Помимо Трампа Путин также встретился с премьером Британии Терезой Мэй и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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