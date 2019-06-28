Песков попросил «не забегать вперед» с улучшением отношений с США

Осталось много вопросов, о которых Путин и Трамп не говорили, но Россия и США готовы их обсуждать, сказал пресс-секретарь. Встречу не стоит рассматривать как обмен претензиями, считает Песков

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

На встрече президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом обе стороны показали свое намерение говорить по острым вопросам, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу «Россия 24». Корреспондент спросил о его ощущениях от встречи. «Свет забрезжил?» — поинтересовался журналист.

«Ой, вы знаете, давайте все-таки учиться извлекать правильные уроки из прошлого и давайте не будем забегать вперед. Пока мы с вами можем однозначно констатировать, что было обозначено намерение говорить по острым вопросам, была выражена решимость что-то делать, чтобы наши торгово-экономические отношения вышли из такого низкого уровня, который не подобает потенциалу наших двух стран», — сказал Песков.

На встрече президент США сравнил объем торговли между Россией и Китаем и Россией и США, «это просто стыдно, поэтому надо что-то делать», сообщил пресс-секретарь.

Но, по словам Пескова, остались вопросы, о которых стороны не говорили, например, о россиянах, отбывающих заключение в США (конкретных имен пресс-секретарь не назвал). Также не обсуждались вопросы с дипломатической собственностью России в США.