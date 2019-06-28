Что обсуждали

Контроль за вооружениями

Позиции сторон

В феврале США приостановили участие в Договоре о ракетах средней и малой дальности (ДСМРД). США обвиняют Россию в создании запрещенной ДРСМД ракеты, Москва считает эти обвинения надуманными и указывает на нарушение договора США — например, на развертывание в Польше и Румынии установок Мk-41, способных запускать ракеты «Томагавк». Неопределенность сохраняется и вокруг продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он был заключен в 2010 году и действует до 5 февраля 2021 года.

О чем договорились

Как говорится в заявлении Белого дома, Трамп и Путин согласились продолжить дискуссии «о модели контроля над вооружениями XXI века», и эта модель должна включать Китай.

Однако днем ранее Владимир Путин в интервью газете The Financial Times заявил, что не видит предпосылок для привлечения Китая к переговорам о сохранении ядерной стабильности. «Китай — огромная держава, она в состоянии нарастить свой ядерный потенциал. Наверное, так и будет когда‑нибудь, но сегодня уровень наших потенциалов трудно сопоставим», — сказал он.

По заявлению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, приоритетом для России и США остается продление СНВ-3. «Очень надеюсь, что в ближайшем будущем последуют какие-то технические действия — встречи дипломатов и военных [по вопросу о сохранении соглашения]», — написал сенатор в Facebook.

Вмешательство в выборы США

Позиции сторон

В апреле было опубликовано расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера. Оно установило, что Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году, чтобы помочь избранию Трампа и обострить общественные противоречия в США. При этом Мюллер не выявил доказательств сговора Трампа и официальных российских властей. Представители Демократической партии США потребовали продолжения разбирательств.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы и выдвигает против США встречные. В мае Сергей Лавров передал главе Госдепа Майку Помпео документ, в котором приведены случаи американского вмешательства во внутренние дела России.

О чем договорились

Выступая перед журналистами в пятницу, Трамп, улыбнувшись и пригрозив пальцем, попросил Владимира Путина не вмешиваться в американские выборы. Путин на просьбу Трампа не отреагировал.

В интервью The Financial Times Путин заявил, что Москва не пыталась влиять на избирательные процессы в Америке, а Трамп победил на выборах 2016 года исключительно благодаря собственным качествам. «Господин Трамп в отличие от его оппонентов тонко почувствовал, что произошло в американском обществе, тонко почувствовал изменения внутри американского общества, и он это использовал», — сказал Путин.

Трамп и Путин также обсудили конфликт на Украине, войну в Сирии и политический кризис в Венесуэле. США и их союзники выступают против силовой операции армии президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб. Трамп называл происходящее в Идлибе «мясорубкой» и призвал Россию и власти Сирии остановить авиационные удары по провинции.

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Почему нет прогресса в отношениях

Со встречей Трампа и Путина не связывали больших надежд, тем не менее она продемонстрировала некоторые позитивные сигналы, сказал Константин Косачев: «Все прошло по плану, и удалось обсудить самые важные глобальные досье».

Сложно сказать, о чем участники встречи говорили за закрытыми дверями, но у США и России в настоящий момент нет конструктивной базы для диалога, полагает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. И хотя приезд Трампа на День Победы в Москву стал бы грандиозным шоу, эта поездка может не состояться. «На следующий май придется предвыборная кампания кандидатов в президенты, и Трамп может изменить свое решение из-за внутреннего прессинга», — допустил Лукьянов.

О намерениях провести встречу двух лидеров было объявлено слишком поздно, чтобы тщательно к ней подготовиться и проработать детальные соглашения по какому-либо из важных вопросов, констатировал в беседе с РБК директор консалтинговой компании Kissinger Associates, бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. Комментируя состояние российско-американских отношений в преддверии встречи Путина и Трампа, эксперт отметил: «Контакты России и США находятся не на том уровне, на котором должны быть, принимая в расчет их важность».

Директор института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански среди факторов, которые препятствуют налаживанию отношений между странами, назвал кризис на Украине. «Без решения проблемы Украины мы не можем решить проблему санкций, а без снятия санкций нельзя улучшить экономические связи, которые скрепляют страны друг с другом», — сказал он РБК.

Без улучшения международного контекста и появления новых импульсов к сотрудничеству в обеих странах прогресса будет добиться очень сложно. «Даже если вы воскресите Евгения Примакова и посадите его вместе с Генри Киссинджером в расцвете сил, чтобы они написали план по улучшению отношений России и США, он вряд ли будет реализован, учитывая политические обстоятельства», — сказал Рожански.