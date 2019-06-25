Политика , 02:28
0
В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20
На саммите в Осаке Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить Украину, Иран и вопросы контроля над вооружениями, сообщил представитель Белого дома
Президент США Дональд Трамп на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома на телефонном брифинге, передает Reuters.
В ходе встречи лидеры, как ожидается, обсудят Иран, Сирию и Украину, а также контроль над вооружениями.
Также сообщается, что американский лидер встретится, в том числе, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем КНР Си Цзиньпином.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.