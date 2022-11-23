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Партия Порошенко предложила Раде запретить РПЦ на Украине

Партия Порошенко «Европейская солидарность» внесла в Раду Украины проект о запрете РПЦ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» внесла в Верховную раду законопроект о запрете деятельности в стране Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила сопредседатель партии Ирина Геращенко.

«Этот закон также предусматривает полный запрет любых религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и иных вопросах», — сказала Геращенко, заявление которой опубликовано на сайте «Европейской солидарности». Целью законопроекта депутат назвала «предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка». Она обвинила РПЦ в «откровенной антиукраинской» деятельности.

После начала российской военной операции на Украине Киев осудил позицию РПЦ насчет конфликта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал молиться за российские армию и флот и называл русских и украинцев «одним народом», который пытаются разделить внешние силы. В то же время глава РПЦ заявил об «общем долге» людей перед Богом «молиться о прекращении междоусобной брани». В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел против патриарха Кирилла санкции.

В конце октября Служба безопасности Украины (СБУ) обыскала помещения, принадлежащие Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Были изъяты «изготовленные в России антиукраинские материалы».

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении УПЦ. СБУ пояснила, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб». Помещения лавры проверили на наличие оружия и диверсантов. Позже сотрудники СБУ пришли в монастырь Волынской иконы Божией Матери и Корецкий Свято-Троицкий монастырь в Ровенской области. В помещениях, где прошли обыски, нашли «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, заявляет спецслужба.

УПЦ еще в мае объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Председатель синодального информационно-просветительского отдела, митрополит Климент уточнил, что это решение не означает разрыва отношений с РПЦ, а лишь подтверждает независимый статус УПЦ, который она имеет уже более 30 лет.

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Патриарх Кирилл сказал, что относится к решению УПЦ с пониманием, но в России надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушат духовное единство» верующих. Священный синод РПЦ предупредил о возможности раскола в УПЦ после принятия изменений в устав, свидетельствующих о независимости церкви.

С 2018 года на Украине существует собственная Православная церковь Украины. Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос о получении автокефалии. РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

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Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины

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