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Патриарх Кирилл исключил раздел православных «духами злобы поднебесной»

Патриарх Кирилл исключил раздел православных людей России и Украины
В РПЦ с пониманием относятся к решению Украинской церкви объявить независимость и скорбят о том, «что происходит на братской Украине», заявил патриарх Кирилл. Он призвал «не осложнять жизнь верующего народа»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В России с пониманием относятся к решению Украинской православной церкви (УПЦ), объявившей независимость от Московского патриархата, но в то же время надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство» верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он выразил надежду, что духовные ценности, которые были сформированы «под покровительством единой Русской православной церкви», принесут «свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду».

В УПЦ заявили о сохранении отношений с Русской православной церковью
Общество
Фото:Francisco Seco / AP

По словам патриарха, в РПЦ скорбят о том, «что происходит на братской Украине». Он заявил, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить православных людей России и Украины, но выразил уверенность в том, что «подлинной цели никогда достигнуто не будет».

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 мая Собор УПЦ объявил о «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ. Священнослужители выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной операции на Украине, заявив, что боевые действия нарушают заповедь «Не убий», и обратились к властям России с просьбой продолжать переговоры с Украиной, которые помогли бы их остановить.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил РБК, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет, церкви продолжат поддерживать духовное единство. Он указал, что УПЦ почти 30 лет имеет статус независимой и самоуправляемой церкви, а Собор еще раз его подтвердил.

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Украинская церковь попросила «лишить престола» патриарха Кирилла
Политика
Митрополит Епифаний

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ не поддержала постановление о независимости от Московского патриархата и решила остаться под покровительством Кирилла. Нынешний статус УПЦ как «самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным», добавили в епархии.

Украинская православная церковь еще в феврале призывала прекратить боевые действия в стране; священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в богослужениях, в ответ тот упрекнул их в слабости.

На Украине также действует автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была образована в 2018 году в результате слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (РПЦ сочла «канонически ничтожным» это решение). 26 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал лишить Кирилла престола патриарха за поддержку военной операции.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
патриарх Кирилл РПЦ Украинская православная церковь
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Политика
Украинская церковь Московского патриархата объявила независимость от РПЦ
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В УПЦ заявили о сохранении отношений с Русской православной церковью
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