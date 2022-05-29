Патриарх Кирилл исключил раздел православных «духами злобы поднебесной»
В России с пониманием относятся к решению Украинской православной церкви (УПЦ), объявившей независимость от Московского патриархата, но в то же время надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство» верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.
«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», — сказал он (цитата по ТАСС).
Он выразил надежду, что духовные ценности, которые были сформированы «под покровительством единой Русской православной церкви», принесут «свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду».
По словам патриарха, в РПЦ скорбят о том, «что происходит на братской Украине». Он заявил, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить православных людей России и Украины, но выразил уверенность в том, что «подлинной цели никогда достигнуто не будет».
УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 мая Собор УПЦ объявил о «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ. Священнослужители выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной операции на Украине, заявив, что боевые действия нарушают заповедь «Не убий», и обратились к властям России с просьбой продолжать переговоры с Украиной, которые помогли бы их остановить.
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил РБК, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет, церкви продолжат поддерживать духовное единство. Он указал, что УПЦ почти 30 лет имеет статус независимой и самоуправляемой церкви, а Собор еще раз его подтвердил.
Симферопольская и Крымская епархия УПЦ не поддержала постановление о независимости от Московского патриархата и решила остаться под покровительством Кирилла. Нынешний статус УПЦ как «самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным», добавили в епархии.
Украинская православная церковь еще в феврале призывала прекратить боевые действия в стране; священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в богослужениях, в ответ тот упрекнул их в слабости.
На Украине также действует автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была образована в 2018 году в результате слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (РПЦ сочла «канонически ничтожным» это решение). 26 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал лишить Кирилла престола патриарха за поддержку военной операции.