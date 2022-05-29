Патриарх Кирилл исключил раздел православных «духами злобы поднебесной»

В РПЦ с пониманием относятся к решению Украинской церкви объявить независимость и скорбят о том, «что происходит на братской Украине», заявил патриарх Кирилл. Он призвал «не осложнять жизнь верующего народа»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В России с пониманием относятся к решению Украинской православной церкви (УПЦ), объявившей независимость от Московского патриархата, но в то же время надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушили духовное единство» верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя.

«Мы с полным пониманием относимся к тому, как сегодня страдает Украинская православная церковь, мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он выразил надежду, что духовные ценности, которые были сформированы «под покровительством единой Русской православной церкви», принесут «свой плод стояния за единство Церкви и за Божью правду».

По словам патриарха, в РПЦ скорбят о том, «что происходит на братской Украине». Он заявил, что «духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу», стремясь разделить православных людей России и Украины, но выразил уверенность в том, что «подлинной цели никогда достигнуто не будет».

УПЦ — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. Ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 мая Собор УПЦ объявил о «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ. Священнослужители выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу военной операции на Украине, заявив, что боевые действия нарушают заповедь «Не убий», и обратились к властям России с просьбой продолжать переговоры с Украиной, которые помогли бы их остановить.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил РБК, что о разрыве отношений с РПЦ речи не идет, церкви продолжат поддерживать духовное единство. Он указал, что УПЦ почти 30 лет имеет статус независимой и самоуправляемой церкви, а Собор еще раз его подтвердил.

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Почему англоязычные страны больше страдают от инфляции — The Economist Исследования Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Машина по имени Тим Кук: зачем СЕО Apple живет по армейскому распорядку Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Статьи Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи

Симферопольская и Крымская епархия УПЦ не поддержала постановление о независимости от Московского патриархата и решила остаться под покровительством Кирилла. Нынешний статус УПЦ как «самоуправляемой части Русской православной церкви является оптимальным», добавили в епархии.

Украинская православная церковь еще в феврале призывала прекратить боевые действия в стране; священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в богослужениях, в ответ тот упрекнул их в слабости.

На Украине также действует автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ), которая была образована в 2018 году в результате слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (РПЦ сочла «канонически ничтожным» это решение). 26 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний призвал лишить Кирилла престола патриарха за поддержку военной операции.