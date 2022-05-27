В УПЦ заявили о сохранении отношений с Русской православной церковью

В Украинской православной церкви заявили, что статус независимой и самоуправляемой она получила еще 20 лет назад, что закреплено в документе, выданном патриархом Алексием Вторым еще в 1990 году. Этот статус и был подтвержден

Фото: Francisco Seco / AP

Украинская православная церковь (УПЦ) не разрывает отношения с Русской православной церковью (РПЦ), сообщил РБК председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

«Собор еще раз проанализировал те документы, которые определяли статус УПЦ в предыдущие 30 лет, и подчеркнул, что ее статус есть статус независимой и самоуправляемой. Эта формулировка соответствует документу, который был выдан Патриархом московским Алексием Вторым еще в 1990 году», — сказал он, добавив, что соответствующие поправки были внесены в устав УПЦ.

«Тем более, что эти поправки соответствует тем вызовам, перед которым стоит сейчас украинское общество», — добавил он.

Митрополит подчеркнул, что статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет. «Просто собор еще раз подчеркнул [этот статус], а духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями», — сказал он.

В РПЦ заявили, что им не поступало никаких официальных обращений от УПЦ об отделении, и Церковь не может «реагировать на информацию, получаемую из прессы и из интернета».

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Telegram, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой «внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви».

Читайте на РБК Pro Pro Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля Статьи Pro Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Инструкции Pro Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона Час спорта утром — залог креативности днем: ЗОЖ-секреты Ричарда Брэнсона Статьи Pro Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях Инструкции Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

«Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития. Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации», — написал Легойда.

27 мая УПЦ объявила о «полной самостоятельности и независимости», решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян. Собрание инициировал 12 мая синод, чтобы обсудить проблемы церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.

Собор осудил боевые действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Также синод не согласился с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу ситуации вокруг Украины.

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее возглавляет митрополит Онуфрий. После начала специальной военной операции в УПЦ призвали прекратить противостояние между украинским и российским народами. Священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в своих проповедях — глава РПЦ после этого упрекнул их в слабости: «Сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а ведь завтра кто-то может потребовать большего». По мнению патриарха, конфликт между Россией и Украиной разжигают внешние силы, пытаясь разделить «один народ».

В марта депутаты украинской партии «Голос» внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны и изъятии ее имущества. В УПЦ назвали данный шаг незаконным.