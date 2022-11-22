СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру

Киево-Печерская лавра (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре, сообщают УНИАН и «Страна.ua».

По данным агентства, территорию оцепили, силовики проверяют помещения на наличие оружия или диверсантов.

РБК направил запрос в пресс-службу Киево-Печерской лавры.

В середине ноября в сети появилось видео из лавры с песнопениями, где упоминалась Россия. На видео были слышны слова: «Звон плывет, плывет над Россией... Пробуждается Матушка-Русь». СБУ завела уголовное дело. В лавре объяснили, что песнопение с упоминанием России прозвучало после частного богослужения, а священник не слышал, что пели люди, передавал «Корреспондент».

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