Синод РПЦ назвал решения УПЦ угрозой раскола

Синод Русской православной церкви предупредил об опасных последствиях решений, принятых Украинской церковью, переподчинил себе крымские епархии и произвел ряд кадровых перестановок. Как связаны все эти события, разбирался РБК

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (Фото: свящ. Игорь Палкин / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)

Предупреждение о расколе и переподчинение епархий

Предупреждение о возможности раскола в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) прозвучало на очередном заседании Священного синода Русской православной церкви, прошедшем 7 июня под председательством патриарха Кирилла в Даниловом монастыре в Москве. «Самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к появлению нового раскола внутри нее», «решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято только в рамках канонической процедуры, включающей постановление поместного собора Русской православной церкви», говорится в сообщении по итогам собора.

27 мая собор УПЦ принял дополнения и изменения в устав церкви, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви». Какие именно изменения были приняты, неизвестно до сих пор, полный перечень решений так и не был опубликован. Тогда же собор выразил «несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине».

Синод РПЦ также выразил поддержку всем прихожанам и клирикам УПЦ, которые соблюдают канонический строй и стремятся придерживаться порядка, определенного в 1990 году грамотой Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и канонической нормы поминовения во время богослужений Патриарха Московского и всея Руси. От этой нормы отклонился предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий. Как сообщало издание «Православие и мир», на первой литургии после 27 мая он помянул патриарха Кирилла в ряду других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем». Как пояснил тогда РБК протоиерей Андрей Новиков, это противоречит 15-му правилу Двукратного собора (прошел в Константинополе в 861 году) и приравнивается к раскольничеству. Об этом правиле напоминается и в выпущенном 7 июня заявлении Священного синода РПЦ.

Об угрозе раскола между Русской православной церковью и всей УПЦ в сообщении Синода РПЦ не говорилось. Однако конфликт между ними будет усиливаться, прогнозирует политолог Алексей Макаркин. «Решение Синода по Украинской церкви показало, что никаких решительных действий, кроме естественных, как принятие епархий Крыма, не будет», — считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Синод, сославшись на невозможность прямого общения между крымскими епархиями и Киевской метрополией УПЦ в нынешних условиях, постановил принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду РПЦ.

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Вслед за крымскими встанет вопрос о судьбе донецких и луганских епархий, а потом, возможно, и херсонских, так что конфликт между РПЦ и УПЦ будет продолжаться, не исключает Лункин. Указание на необходимость поминания Кирилла по всем правилам создает интересный прецедент, отметил Макаркин: Онуфрий не помянул Кирилла утвержденным способом, но сохранил за собой членство в Синоде РПЦ. Своим указанием на необходимость утверждать все изменения в устройство УПЦ поместным собором РПЦ исключила вероятность, что принятые в Киеве 27 мая поправки к уставу будут одобрены.

Отставка на фоне спецоперации

На заседании Священного синода также были приняты некоторые кадровые решения. В отставку с поста председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) был отправлен митрополит Иларион (Алфеев). В административной структуре церкви ОВЦС считается одним из ключевых, Иларион возглавлял его с 2009 года. За это время он стал известен не только по делам во главе отдела (именно в пору его руководства прошла первая в истории встреча московского патриарха и папы римского в Гаване в 2016 году), но и своей просветительской деятельностью. Митрополит Иларион — достаточно известная медийная персона, автор многочисленных книг по богословию, в серии ЖЗЛ он выпустил книги про Иисуса Христа и патриарха Кирилла, напоминает Лункин. Известен митрополит и как композитор: его ораторию «Страсти по Матфею» исполняли в России и на Западе, одним из первых после патриарха он начал вести постоянную программу на телевидении.

«Это дополняет образ Илариона как деятеля культуры, но при этом эта деятельность стояла отдельно от ОВЦС. Может быть, в какой-то момент патриарху могло показаться, что он [Иларион] за своей общественно-культурной деятельностью упускает из виду важные церковно-политические проблемы, — предположил Лункин. — После начала российской спецоперации на Украине митрополит Иларион немного потерялся в публичном пространстве. Из его уст общественность ничего не услышала, тогда как международная политика бурлила, сгущались тучи над мировым православием и самим Московским патриархатом, что грозило и расколом в церкви и, кроме того, стало угрожать самому патриарху Кириллу, его имиджу за пределами России, не только в недружественных странах, но и в дружественных».

О возможной отставке Илариона СМИ, в частности «Новая газета», писали еще в 2018 году, когда на Украине была учреждена новая Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая благословение от константинопольского патриарха. По мнению Лункина, четыре года назад серьезной угрозы для митрополита не было, так как было понятно, что повлиять на ситуацию и действия константинопольского патриарха Варфоломея невозможно, а учреждение ПЦУ происходило без участия Украинской православной церкви, а сейчас в центре событий именно УПЦ. Иларион был выбран ответственным за происходящее в УПЦ, отметил Макаркин. В отставку он отправлен даже без обычного для таких решений выражения благодарности, обращает внимание эксперт.

Согласно решению Синода, митрополит Иларион назначен управлять Будапештско-Венгерской епархией. С поста главы Венско-Австрийской и Венгерской епархий он был переведен на пост главы ОВЦС. С него снято также руководство Общецерковной аспирантурой и докторантурой, он перестал быть постоянным членом Священного синода.

Новый глава ОВЦС

Пост главы ОВЦС займет митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк). 38-летний иерарх считается близким к патриарху человеком. В 2007 году он стал стажером службы коммуникации ОВЦС, когда его возглавлял патриарх Кирилл, а с февраля 2009 года был личным секретарем патриарха. В иночество он был пострижен также Кириллом. В 2011 году был направлен клириком в Рим, после чего почти вся деятельность Антония была связана с заграницей.

Новый глава ОВЦС обладает большим опытом в области внешнего церковного управления, в том числе руководства патриаршим экзархатом Западной Европы, пояснил представитель РПЦ Владимир Легойда (цитата по «Интерфаксу»).

«Он достаточно осторожный человек и дипломат, не радикальных взглядов. Не думаю, что кадровые перестановки — это знак, что от либерального Илариона будет поворот к более агрессивной позиции. Возможно, она будет более решительная, но столь же дипломатическая, исходящая из интересов церкви», — предполагает Лункин и добавляет, что общую политику ОВЦС и внешние связи определяет патриарх. У Антония, замечает эксперт, хорошие связи в Италии, Ватикане.

О митрополите Антонии не раз писали как о возможном преемнике патриарха. По мнению Лункина, такое развитие событий маловероятно как в силу возраста Антония, так и в силу того, что до сих пор он преимущественно занимался зарубежными приходами.