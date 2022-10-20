Зеленский ввел санкции против патриарха Кирилла, Кабаевой и еще 2,2 тыс. человек

Зеленский ввел санкции против патриарха Кирилла, Бузовой и Тимати

Под украинские санкции попали ведущие чиновники и топ-менеджеры, родственники российского руководства, а также деятели эстрады

Патриарх Кирилл и Константин Эрнст (Фото: Григорий Соколов / РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 2251 гражданина России и ряда иностранцев. Указ опубликован на сайте главы государства.

Санкции распределились по следующим категориям:

ограничительные меры против родственников руководителей России и Белоруссии . В список вошли двоюродный брат президента России Игорь Путин, жена и дочь министра иностранных дел России Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, сын секретаря Совбеза России Андрей Патрушев, жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева, а также жена президента Белоруссии Галина Лукашенко;

. В список вошли двоюродный брат президента России Игорь Путин, жена и дочь министра иностранных дел России Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, сын секретаря Совбеза России Андрей Патрушев, жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева, а также жена президента Белоруссии Галина Лукашенко; против ведущих чиновников и топ-менеджеров , в том числе против главы ЦИК Эллы Памфиловой, посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, помощника президента России Максима Орешкина, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, бывшего гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа;

, в том числе против главы ЦИК Эллы Памфиловой, посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, помощника президента России Максима Орешкина, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, бывшего гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа; против представителей властей новых регионов . вошедших в состав России: Кирилла Стремоусова, Владимира Сальдо, Владимира Рогова и других;

. вошедших в состав России: Кирилла Стремоусова, Владимира Сальдо, Владимира Рогова и других; против телеведущих и руководителей телеканалов : гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, журналистов Наили Аскер-Заде, Антона Красовского и телеведущих Ольги Скабеевой, Сергея Брилева и Тины Канделаки, олимпийской чемпионки и главы совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой;

: гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, журналистов Наили Аскер-Заде, Антона Красовского и телеведущих Ольги Скабеевой, Сергея Брилева и Тины Канделаки, олимпийской чемпионки и главы совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой; против ряда глав российских регионов : Андрея Воробьева (Московская область) Радия Хабирова (Башкирия), Владимира Уйбы (Коми), Айсена Николаева (Якутия) и других.

: Андрея Воробьева (Московская область) Радия Хабирова (Башкирия), Владимира Уйбы (Коми), Айсена Николаева (Якутия) и других. против лиц, которые, как считает Украина, занимаются «вербовкой наемников» . Это командующий «Армии освобождения Палестины» Мухаммед Аль-Салти, лидер сирийской группировки Аль-Ахдат аль-Омария Абу Хани Шаммут и другие;

. Это командующий «Армии освобождения Палестины» Мухаммед Аль-Салти, лидер сирийской группировки Аль-Ахдат аль-Омария Абу Хани Шаммут и другие; против деятелей эстрады и шоу-бизнеса: Олега Газманова, Надежды Бабкиной, Юлии Чичериной, Льва Лещенко, Вики Цыгановой, Гарика Харламова, Регины Тодоренко, Ани Лорак, Таисии Повалий, Ольги Бузовой, Николай Баскова, Стаса Михайлова и Тимати (Тимур Юнусов).

Помимо этого, санкции введены против главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина.

Другими указами Зеленский также утвердил санкции Совета нацбезопасности Украины против Романа Абрамовича, Михаила Прохорова и еще 250 российских бизнесменов и членов их семей. Ограничительные меры предусматривают блокировку как личных активов, так и тех активов, которыми фигуранты списка могли распоряжаться через третьих лиц.

Санкции также введены против 1,3 тыс. организаций. Под санкции Украины попали Российский фонд прямых инвестиций, «Яндекс», Альфа-банк, Транскапиталбанк, Уральский банк реконструкции и развития, «Ростелеком», «РусГидро», АЛРОСА, Московский кредитный банк и другие.