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СБУ вслед за Киево-Печерской лаврой пришла еще в два монастыря на Украине

СБУ сообщила о контрразведывательных мерах в двух монастырях Ровенской области
Силовики пришли в монастыри в поисках возможных диверсантов и оружия. Утром СБУ также провела обыски в Киево-Печерской лавре. В РПЦ назвали это акцией устрашения верующих
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины проводит «контрразведывательные мероприятия» в двух монастырях в Ровенской области, сообщает региональное управление спецслужбы.

В Ровенской области силовики проводят мероприятия на территории Сарненской епархии УПЦ Московского патриархата, входящего в нее монастыря Волынской иконы Божией Матери и Корецкого Свято-Троицкого монастыря (ставропигиальный монастырь, подчиняется напрямую патриарху Московскому и Всея Руси).

«Эти меры проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией — в рамках системной работы СБУ по борьбе с подрывной деятельностью российских спецслужб в Украине», — заявило управление СБУ. Там добавили, что меры приняты, чтобы не допустить использования религиозной общины в качестве центра русского мира, проверить информацию об использовании помещений монастырей для сокрытия диверсионных групп и оружия.

СБУ заверила, что придерживается принципа беспристрастности к деятельности любых религиозных организаций и уважает право на свободу вероисповедания.

Ранее 22 ноября спецслужба опубликовала аналогичное сообщение о контрразведывательных мероприятиях в Киеве-Печерской лавре, которая также находится в ведении Московского патриархата. В середине месяца появилось видео из нее с песнопениями с упоминанием России, после чего СБУ завела уголовное дело по статье об оправдании действий российской стороны (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал обыски в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих. «Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской Лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир», — написал Легойда в телеграм-канале.

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