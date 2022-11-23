СБУ нашла в Киево-Печерской лавре книги «русского мира» и паспорта СССР

На территории лавры обнаружили лиц, предъявивших украинские паспорта с признаками подделки, а также паспорта и военные билеты СССР, сообщили в СБУ. Ведомство также нашло текст речи главы РПЦ о единстве народов России и Украины

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Всего СБУ вместе с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, более 50 из них прошли «углубленные контрразведывательные опросы», в том числе с применением полиграфа. Среди опрашиваемых были не только граждане Украины, но и граждане России, находившиеся на территории объектов УПЦ.

При этом некоторые лица при проверке документов предъявили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии либо имели при себе украинские паспорта с признаками подделки или повреждения, отметили в ведомстве, добавив, что в отношении этих людей ведется углубленная проверка.

Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей, их направили на экспертизу. На опубликованных ведомством кадрах видна среди прочего распечатка речи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с его фотографией. Текст совпадает с речью, которую патриарх произнес в апреле 2014 года, заявив, что русские и украинцы — один народ «пред Богом» (на Украине против патриарха Кирилла с октября введены санкции).

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. В середине ноября в Сети появилась видеозапись богослужения в лавре, во время которого звучала песня со словами «звон плывет, плывет над Россией» и «пробуждается матушка-Русь». В лавре пояснили, что песню исполняли активисты, а священник отвлекся на вопросы прихожан, его отстранили от богослужений.

СБУ вскоре завела уголовное дело по статье об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников» (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Кремле назвали обыски очередным звеном в «цепи военных действий» против русского православия: «Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью». Представитель МИДа Мария Захарова предложила провести обыск в «бункере [президента Украины Владимира] Зеленского». «Представляете, что там найдут?» — спросила она.