СБУ нашла в Киево-Печерской лавре книги «русского мира» и паспорта СССР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Москва назвала новые сроки строительства метро до аэропорта Внуково Недвижимость, 13:17
Новые кадры разрушений взорванных «Северных потоков». Видео Политика, 13:17
Ректоры предложили нацпроекты искусственного интеллекта для экономики Новая экономика, 13:12
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» Спорт, 13:09
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 13:08
Марокко — Хорватия. Первый матч действующих вице-чемпионов на ЧМ-2022 Спорт, 13:00
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это Pro, 12:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Shukan Bunshun нашел нарушения в предвыборной кампании премьера Японии Политика, 12:57
ПСБ повысил ставки по вкладам​ Пресс-релиз, 12:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:50
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 12:45
Стагнация или снижение: что будет с рынком аренды жилья в Москве зимой Недвижимость, 12:33
Первый торжественный прием Карла III прошел в Лондоне. Фото Life, 12:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

СБУ нашла в Киево-Печерской лавре книги «русского мира» и паспорта СССР

СБУ заявила, что на обысках в Киево-Печерской лавре нашла литературу «русского мира»
На территории лавры обнаружили лиц, предъявивших украинские паспорта с признаками подделки, а также паспорта и военные билеты СССР, сообщили в СБУ. Ведомство также нашло текст речи главы РПЦ о единстве народов России и Украины

Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ Фото:СБУ

В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Всего СБУ вместе с Нацполицией и Нацгвардией проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, более 50 из них прошли «углубленные контрразведывательные опросы», в том числе с применением полиграфа. Среди опрашиваемых были не только граждане Украины, но и граждане России, находившиеся на территории объектов УПЦ.

При этом некоторые лица при проверке документов предъявили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а лишь их копии либо имели при себе украинские паспорта с признаками подделки или повреждения, отметили в ведомстве, добавив, что в отношении этих людей ведется углубленная проверка.

Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли более 2 млн грн, более $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей, их направили на экспертизу. На опубликованных ведомством кадрах видна среди прочего распечатка речи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с его фотографией. Текст совпадает с речью, которую патриарх произнес в апреле 2014 года, заявив, что русские и украинцы — один народ «пред Богом» (на Украине против патриарха Кирилла с октября введены санкции).

Читайте на РБК Pro
Какие паттерны мышления руководителей устарели и чем их заменить
Кризис среднего возраста: зачем он нужен и как его пережить
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке
Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии

Киево-Печерская лавра находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата. В середине ноября в Сети появилась видеозапись богослужения в лавре, во время которого звучала песня со словами «звон плывет, плывет над Россией» и «пробуждается матушка-Русь». В лавре пояснили, что песню исполняли активисты, а священник отвлекся на вопросы прихожан, его отстранили от богослужений.

СБУ вскоре завела уголовное дело по статье об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификации ее участников» (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины), она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В Кремле назвали обыски очередным звеном в «цепи военных действий» против русского православия: «Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью». Представитель МИДа Мария Захарова предложила провести обыск в «бункере [президента Украины Владимира] Зеленского». «Представляете, что там найдут?» — спросила она.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
СБУ Украина Киево-Печерская лавра обыск «русский мир»
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
СБУ передала в суд дело «личного информатора Стрелкова»
Политика
Патриарх Кирилл увидел угрозу существованию России
Политика
Песков связал обыски в лавре с «военными действиями» Киева против РПЦ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter