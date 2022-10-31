CБУ провела обыски в двух епархиях Украинской православной церкви

СБУ обнаружила «переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Кириллом», а также якобы изъяла «антиукраинские материалы»

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в помещениях, принадлежащих Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и по местам проживания фигурантов. Об этом служба сообщила в телеграм-канале.

«У них [фигурантов] обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов», — говорится в сообщении.

По утверждению СБУ, в обнаруженных материалах содержатся признаки правонарушений, которые предусмотрены двумя статьями УК Украины. Эти тексты якобы распространялись среди священнослужителей, чтобы «сформировать позиции, выгодные России».

Одним из авторов назван экс-секретарь Одесской епархии УПЦ МП Андрей Новиков, который в 2014 году уехал в Россию. Все изъятые материалы СБУ отправила на экспертизу.

В мае собор УПЦ МП принял дополнения и изменения в устав церкви, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости». Тогда же собор выразил «несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине». Синод РПЦ предупредил об опасных последствиях решений, принятых УПЦ МП. Он также выразил поддержку всем ее прихожанам и клирикам, которые соблюдают канонический строй и стремятся придерживаться порядка, определенного в 1990 году грамотой патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В 2018 году на Украине была создана собственная православная церковь — ПЦУ (Православная церковь Украины). Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос о получении автокефалии. РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата и разорвала с ним евхаристическое общение.