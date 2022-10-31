CБУ провела обыски в двух епархиях Украинской православной церкви

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 16:03
Фомин обошел Селихова и Чалова в голосовании на премию «Джентльмен года» Спорт, 21:38
Суд арестовал петербуржца, который снес ограждения в Пулково Общество, 21:33
Путин заявил о вынужденных изъятиях из текста заявления по Карабаху Политика, 21:31
Махачев назвал ошибку Яна в проигранном бою с американцем Спорт, 21:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:20
Власти Херсонской области расширили зону эвакуации жителей Политика, 21:14
Путин, Алиев и Пашинян обсудили мир Армении и Азербайджана Политика, 21:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
CБУ провела обыски в двух епархиях Украинской православной церкви Политика, 21:07
Алекперов назвал Азербайджан и Туркменистан «окном» для российской нефти Экономика, 21:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:04
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 20:55
Первый день торгов валютами Киргизии и Таджикистана завершился без сделок Инвестиции, 20:54
Лидер сборной России на Олимпиаде-2018 снова вернулся в СКА Спорт, 20:50
Россия и Белоруссия займутся совместной подготовкой военнослужащих Политика, 20:43
Военная операция на Украине ,  
0 

CБУ провела обыски в двух епархиях Украинской православной церкви

СБУ обнаружила «переписку митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Кириллом», а также якобы изъяла «антиукраинские материалы»
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в помещениях, принадлежащих Кировоградской и Новомиргородской, а также Александрийской и Светлогорской епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и по местам проживания фигурантов. Об этом служба сообщила в телеграм-канале.

«У них [фигурантов] обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов», — говорится в сообщении.

По утверждению СБУ, в обнаруженных материалах содержатся признаки правонарушений, которые предусмотрены двумя статьями УК Украины. Эти тексты якобы распространялись среди священнослужителей, чтобы «сформировать позиции, выгодные России».

Одним из авторов назван экс-секретарь Одесской епархии УПЦ МП Андрей Новиков, который в 2014 году уехал в Россию. Все изъятые материалы СБУ отправила на экспертизу.

В мае собор УПЦ МП принял дополнения и изменения в устав церкви, «свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости». Тогда же собор выразил «несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине». Синод РПЦ предупредил об опасных последствиях решений, принятых УПЦ МП. Он также выразил поддержку всем ее прихожанам и клирикам, которые соблюдают канонический строй и стремятся придерживаться порядка, определенного в 1990 году грамотой патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

В 2018 году на Украине была создана собственная православная церковь — ПЦУ (Православная церковь Украины). Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос о получении автокефалии. РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата и разорвала с ним евхаристическое общение.

Читайте на РБК Pro
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок
Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
СБУ Украина УПЦ епархия обыски
Материалы по теме
СБУ сообщила о поиске сотрудничающих с Россией работников на предприятиях
Политика
СБУ заявила об аресте в Николаеве сотрудничавших с «РИА Новости» блогеров
Политика
СБУ обвинила президента «Мотор Сич» в поставках двигателей России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter