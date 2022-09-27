Патриарх Кирилл призвал к духовной мобилизации и братству с Украиной

Сегодня брат убивает брата, междоусобную брань России и Украины следует остановить, призвал глава РПЦ. По его мнению, такой подход к ситуации является на пацифизмом, а «общим долгом пред Богом»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

России угрожает опасность в это «судьбоносное время», братские отношения с Украиной как «двух частей единой Руси» необходимо восстановить, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в московском храме Христа Спасителя. Трансляцию вел телеканал «Союз» на YouTube.

«Следует <...> на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания и особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества», — призвал глава РПЦ.

По его мнению, духовная мобилизация поможет полному примирению жителей России и Украины. Сейчас «многие восстают на Русь» и у многих «голова закружилась» в стремлении ее погубить, продолжил он. «Можете себе представить состояние мое, патриарха всея Руси, когда сегодня брат убивает брата?» — поинтересовался Кирилл. Он предположил, что имеющие крайние политические взгляды будут говорить, что тот «проповедует пацифизм». «Не пацифизм, а просто словами этими свидетельствую о нашем общем долге пред Богом молиться о прекращении междоусобной брани», — подчеркнул патриарх.

После ввода российских войск на Украину Кирилл призывал все стороны конфликта избегать жертв среди мирного населения, отметив, что сопереживает всем, «кого коснулась беда». Он утверждал, что русские и украинцы являются одним народом, разделить который стремятся внешние силы. Глава РПЦ призывал молиться за российские войска, но отвергал обвинения в том, что его проповеди содержат милитаризм. В конце сентября он призвал прихожан не считать украинцев врагами.

Российский МИД считает, что предложения ввести против предстоятеля РПЦ санкции звучат «инфернально». В РПЦ уверены, что ограничительные меры против патриарха являются попыткой эскалации конфликта на Украине.

