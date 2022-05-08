Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Медведев увидел «призрак коммунизма» в идее членов ЕС делиться газом Политика, 14:23
Динамика рубля: чем можно объяснить курс сейчас и что будет дальше Pro, 14:14
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 14:08
Бивол оценил победу над Альваресом фразой «невероятный бой» Спорт, 13:57
Патриарх Кирилл назвал глупостями обвинения в «милитаристских речах» Политика, 13:50
Мэра Называевска Омской области задержали из-за 100 сгоревших домов Общество, 13:26
СК заинтересовался данными о переодетых в российскую форму бойцах ВСУ Политика, 13:12
Боксер Альварес после поражения назвал Бивола великим чемпионом Спорт, 13:11
Число госпитализированных с COVID за сутки упало почти в два раза Общество, 13:02
Думай как шахматист. Когда это помогает руководителю, а когда мешает Pro, 12:52
Путин поздравил лидеров ЛНР и ДНР фразой «победа будет за нами» Политика, 12:46
Рогозин предупредил, что Маск «ответит по-взрослому» за Starlink у ВСУ Политика, 12:34
Вам предстоит сложный разговор. 5 советов, которые помогут его провести Pro, 12:24
Глава немецкого бундестага прибыла в Киев Политика, 12:20
Политика ,  
0 

Патриарх Кирилл назвал глупостями обвинения в «милитаристских речах»

Глава РПЦ призвал российских военных нести свой долг для независимости страны от «мощных внешних сил» во время важного исторического момента. Он назвал глупостями обвинения в наличии милитаризма в своих обращениях
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Вадим Гришанкин / Минобороны РФ / ТАСС)

Россия в эти дни переживает важный исторический момент, армия и флот страны нуждаются в молитвах и помощи, поскольку от их действий зависит суверенитет государства, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке. Трансляцию вел телеканал «Спас» во «ВКонтакте».

«Помните, братья, что от того, как вы несете свой воинский долг <...> насколько, даже не убоюсь этих слов, душу свою по заповеди Божией вы способны положить за други своя, будет зависеть свобода, независимость, самостоятельность нашего Отечества <...> даже от самых мощных сил, которые сегодня практически управляют миром», — сказал глава РПЦ.

Патриарх при этом отверг обвинения в милитаристском характере своих обращений. «Мои слова — это не то, что хотели бы наши противники характеризовать как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это», — подчеркнул он.

По словам патриарха Кирилла, Россия не намеревается захватывать или оккупировать какое-либо государство и никому не желает зла.

Псаки на вопрос о главе РПЦ заявила о незастрахованности от санкций
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

В конце апреля главу РПЦ в поддержке российской военной операции на Украине обвинили в литовском МИДе. Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Вильнюс предложил Евросоюзу внести патриарха Кирилла в следующий санационный список, отметив, что такой сценарий сейчас обсуждается. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснил министр.

В РПЦ в ответ назвали инициативу Литвы «нонсенсом, отказом от здравого смысла». Задача МИДа заключается в сохранении каналов коммуникации, а не их уничтожении, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода. По его мнению, введение ограничительных мер против религиозных лидеров — это «уже какая-то антидипломатия».

Читайте на РБК Pro
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Какие риски параллельного импорта грозят России
Статьи
Pro
Фото: Dan Gold / Unsplash Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях
Статьи
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса»
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи

Тогда же, в конце апреля, вопрос о санкциях против главы РПЦ подняли в Верховной раде, депутаты которой внесли в парламент проект соответствующего постановления. Как пояснили в Раде, патриарх Кирилл «неоднократно публично поддерживал» действия российских войск на Украине.

В Белом доме в начале мая прокомментировали возможность введения ограничительных мер против патриарха, заявив, что «никто не застрахован от наших санкций». В администрации США добавили, что изучают варианты новых мер.

Патриарх Кирилл заявил о необходимости сплочения общества вокруг власти
Политика
Патриарх Кирилл

Папа римский в интервью в итальянской газете Corriere della Sera рассказал о беседе с патриархом Кириллом, состоявшейся в середине марта. Половину разговора глава РПЦ читал ему причины операции на Украине, рассказал понтифик. Франциск добавил, что выслушал патриарха, но призвал его искать пути к выходу из кризиса и прекращения боевых действий. «Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса», — цитировала газета главу католической церкви.

В Московском патриархате затем сочли, что папа римский в своем интервью выбрал «некорректную тональность».


 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
патриарх Кирилл РПЦ Военная операция на Украине
Материалы по теме
В РПЦ сообщили о готовящихся на Украине «провокациях» в Пасху
Политика
Папа римский призвал патриарха Кирилла к миротворчеству для Украины
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter