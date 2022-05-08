Патриарх Кирилл назвал глупостями обвинения в «милитаристских речах»

Глава РПЦ призвал российских военных нести свой долг для независимости страны от «мощных внешних сил» во время важного исторического момента. Он назвал глупостями обвинения в наличии милитаризма в своих обращениях

Патриарх Кирилл (Фото: Вадим Гришанкин / Минобороны РФ / ТАСС)

Россия в эти дни переживает важный исторический момент, армия и флот страны нуждаются в молитвах и помощи, поскольку от их действий зависит суверенитет государства, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в главном храме Вооруженных сил в подмосковной Кубинке. Трансляцию вел телеканал «Спас» во «ВКонтакте».

«Помните, братья, что от того, как вы несете свой воинский долг <...> насколько, даже не убоюсь этих слов, душу свою по заповеди Божией вы способны положить за други своя, будет зависеть свобода, независимость, самостоятельность нашего Отечества <...> даже от самых мощных сил, которые сегодня практически управляют миром», — сказал глава РПЦ.

Патриарх при этом отверг обвинения в милитаристском характере своих обращений. «Мои слова — это не то, что хотели бы наши противники характеризовать как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это», — подчеркнул он.

По словам патриарха Кирилла, Россия не намеревается захватывать или оккупировать какое-либо государство и никому не желает зла.

В конце апреля главу РПЦ в поддержке российской военной операции на Украине обвинили в литовском МИДе. Глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что Вильнюс предложил Евросоюзу внести патриарха Кирилла в следующий санационный список, отметив, что такой сценарий сейчас обсуждается. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснил министр.

В РПЦ в ответ назвали инициативу Литвы «нонсенсом, отказом от здравого смысла». Задача МИДа заключается в сохранении каналов коммуникации, а не их уничтожении, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода. По его мнению, введение ограничительных мер против религиозных лидеров — это «уже какая-то антидипломатия».

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Тогда же, в конце апреля, вопрос о санкциях против главы РПЦ подняли в Верховной раде, депутаты которой внесли в парламент проект соответствующего постановления. Как пояснили в Раде, патриарх Кирилл «неоднократно публично поддерживал» действия российских войск на Украине.

В Белом доме в начале мая прокомментировали возможность введения ограничительных мер против патриарха, заявив, что «никто не застрахован от наших санкций». В администрации США добавили, что изучают варианты новых мер.

Папа римский в интервью в итальянской газете Corriere della Sera рассказал о беседе с патриархом Кириллом, состоявшейся в середине марта. Половину разговора глава РПЦ читал ему причины операции на Украине, рассказал понтифик. Франциск добавил, что выслушал патриарха, но призвал его искать пути к выходу из кризиса и прекращения боевых действий. «Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса», — цитировала газета главу католической церкви.

В Московском патриархате затем сочли, что папа римский в своем интервью выбрал «некорректную тональность».