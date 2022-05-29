Что означает объявление Украинской православной церкви о независимости

Собор Украинской православной церкви объявил о своей «полной самостоятельности и независимости» без разрыва отношений с Москвой. Однако итоги собора указывают на то, что УПЦ сделала шаг в сторону автокефалии

Cобрание епископов, священников, монахов и мирян Украинской православной церкови (Фото: Українська Православна Церква)

О чем объявил собор Украинской православной церкви

В пятницу, 27 мая, Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Решение было принято на соборе — высшем органе церковной власти и управления. Решения собора полностью опубликованы не были, однако известно, что он также осудил боевые действия как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие» (об этом говорится в коммюнике-заявлении УПЦ). Украинская церковь также выразила «несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине».

Кроме того, собор «имел суждения о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви». Самостоятельно варить миро (специально приготовленное и освященное ароматическое масло) могут только автокефальные церкви (такие церкви административно независимы от других поместных церквей).

Также в заявлении собора говорится, что «на период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют», епархиальные архиереи получают право самостоятельно принимать некоторые решения.

Не все епархии поддержали эти поправки в устав — с ними не согласились, в частности, Донецкая и Крымская епархии.

Еще несколько пунктов в заявлении УПЦ относились к критике действий неканонической Православной церкви Украины, получившей в 2019 году статус автокефальной церкви от Константинопольского патриарха Варфоломея. В частности, в нем содержится призыв «прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ».

Что уже изменилось в церковной практике

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На первой после собора воскресной литургии в Киеве возглавляющий УПЦ митрополит Онуфрий помянул патриарха Кирилла в ряду других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем», как его обычно поминают главы автокефальных церквей. Онуфрий прочитал диптих (список предстоятелей церквей), который поминается только предстоятелями автокефальных поместных церквей, а должно быть отдельное, специальное поминовение Московского патриарха, объясняет член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

На состоявшемся также в воскресенье в Москве заседании синода Русской православной церкви было выражено «сожаление в связи с тем, что в ряде епархий Украинской Православной Церкви прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси, что уже привело к разделениям внутри Украинской Православной Церкви». Синод также постановил «выразить всемерную поддержку УПЦ», «подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», а также констатировать, что статус УПЦ «определен Грамотой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 27 октября 1990 года» и что изменения в устав УПЦ нуждаются в изучении на предмет соответствия томосу (грамоте).

После воскресной литургии возглавляющий РПЦ патриарх Кирилл заявил, что в церкви понимают, как «страдает Украинская Православная Церковь». «Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа», — заявил патриарх.

Реакция синода была ожидаемой, отметил в разговоре с РБК протоиерей Андрей Новиков. «Синод не может вынести сущностное суждение по содержанию измененного устава УПЦ, потому что он пока нигде не опубликован», — говорит он и добавляет, что в соответствии с томосом устав УПЦ одобряет и утверждает Патриарх Московский и Всея Руси. Резюмируя позицию Синода, он отмечает, что УПЦ дается время «одуматься».

Что представляет собой УПЦ Украинская православная церковь (УПЦ) — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. По данным от 2017 года, УПЦ имела в своем распоряжении в стране около 11 тыс. культовых сооружений, и более 12 тыс. приходов. В ее ведении находятся три лавры: Киево-Печерская, Почаевско-Успенская и Святогорская Успенская. По данным опроса, проведенного украинским центром Разумкова в 2020 году, 34% опрошенных отнесли себя к Православной церкви Украины, которую РПЦ считает раскольнической, 13,8% — к УПЦ, а 27,6% — к «просто православными». УПЦ возглавляет митрополит Онуфрий. Сразу после начала российской военной спецоперации он призвал прекратить военные действия. «Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей», — заявил он и прировнял спецоперацию к греху библейского Каина, убившего своего брата Авеля. Обращаясь отдельно к президенту России Владимиру Путину, он заявил, что УПЦ отстаивает суверенитет и целостность Украины. После начала конфликта несколько украинских епархий прекратили поминовение патриарха Московского Кирилла. УПЦ противостоит угрозе поглощения со стороны ПЦУ. За два месяца конфликта более 400 приходов УПЦ объявили о своем переходе в ПЦУ. 21 марта синод ПЦУ, собравшийся в Киеве, призвал духовенство и общины УПЦ прервать остатки канонических связей с Москвой и перейти в ПЦУ, гарантировав сохранение сложившейся епархиальной структуры либо ставропигию — прямое подчинение предстоятелю ПЦУ, минуя местных епископов.

Как трактовать решения УПЦ

Своим решением УПЦ не разорвала отношения с Русской православной церковью (РПЦ), а просто подтвердила свой независимый статус, который она имеет уже более 30 лет, объяснил РБК председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. «Собор еще раз проанализировал те документы, которые определяли канонический статус УПЦ в предыдущие 30 лет, и подчеркнул, что ее статус есть статус независимой и самоуправляемой. Эта формулировка соответствует документу, который был выдан Патриархом Московским Алексием Вторым еще в 1990 году», — сказал он, добавив, что соответствующие поправки были внесены в устав УПЦ. «Просто собор еще раз подчеркнул [этот статус], а духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями», — сказал он. В субботу РПЦ согласилась с этой позицией. УПЦ «не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях», заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Вчерашними решениями УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве», — сказал он. «Единство между Русской православной церковью и Украинской православной церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство», — добавил митрополит.

По документу 1990 года, принятом на архиерейском соборе под сильным давлением тогдашнего предстоятеля УПЦ митрополита Филарета (Денисенко), подразумевалось, что УПЦ остается в составе РПЦ, поясняет политолог Алексей Макаркин. Потому что, несмотря на статус независимой церкви, ее предстоятеля утверждал Патриарх Московский. Кроме того, предстоятель УПЦ может участвовать в Синоде РПЦ, что невозможно для автокефальной церкви, говорит эксперт. Сейчас УПЦ заявляет, что приводит свой устав в соответствии с документом 1990 года, но есть примечательные нюансы, говорит эксперт. «Во-первых в тексте соборного постановления есть слово «полная» [самостоятельность и независимость]. Этого слова в том документе (1990-го года) не было. Это уже интерпретация 2022 года», — поясняет Макаркин. Второй момент заключается в том, что в тексте 1990 года ни слова не говорилось о том, что УПЦ может сама варить миро. «Подразумевалось, что это незыблемое условие — миро получают от Москвы», — говорит Макаркин. «Сейчас же они дали такую формулировку: не постановили прямо варить миро в Киеве, а «имели суждение» об этом, то есть обсудили, а что решили, непонятно, — добавляет он. — Если церковь варит миро самостоятельно, то это признак автокефальной церкви; нельзя варить миро, будучи в составе Московского патриархата».

Таким образом, сразу по нескольким важным моментам УПЦ заняла двойственную позицию, резюмирует эксперт. «Весь этот документ — шедевр церковной дипломатии. Вроде автокефалия, а вроде нет. Вроде постановили, а вроде нет. Вроде апеллируют к 1990 году, но в тексте соборного постановления УПЦ нет этой отсылки», — говорит Макаркин. Такая двусмысленность связана не только с тем, что УПЦ не хочет окончательно разрывать с Москвой, а с тем что «ей идти особо некуда», полагает он. Объединиться с раскольниками из ПЦУ она не может, потому что может начаться раскол не только по военно-политическому принципу, а внутренний раскол на территории, контролируемой украинской властью, отмечает он и добавляет, что многие клирики УПЦ не примут объединения с ПЦУ. При этом УПЦ не может получить и автокефалию — Москва не позволит, а Константинопольский патриарх Варфоломей уже выдал один томос о независимости для украинской церкви. Самопровозгласить автокефалию тоже вряд ли возможно — тогда УПЦ вступит в конфликт сразу и с Москвой, и с Константинополем и окажется во вдвойне невыгодном положении, описывает еще один вариант эксперт. По его мнению, дальше УПЦ ждет эрозия и дезинтеграция, потому что одни епархии будут ориентироваться на государственную власть в Киеве по принципу «чья власть, того и вера», другие — на Москву.

По мнению протоиерея Андрея Новикова, из сделанных УПЦ заявлений можно предположить, какие формулировки внесены в устав. «То, что я вижу по заявлением архиереев украинских, — это беззаконие, это нарушение основополагающих норм, на которых базируется вообще само существование УПЦ», — говорит он. По его словам, то, что митрополит Онуфрий не помянул патриарха Кирилла, — грубое нарушение, которое противоречит 15-му правилу Двукратного Собора (прошел в Константинополе в 861 году) и приравнивается к раскольничеству.