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Признаны раскольниками: как РПЦ разорвала отношения с Константинополем
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Признаны раскольниками: как РПЦ разорвала отношения с Константинополем
Политика, 22:31
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Признаны раскольниками: как РПЦ разорвала отношения с Константинополем
Русская православная церковь пошла на крайнюю меру, разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Это решение может ударить по российскому присутствию на греческом Афоне
Заседание Священного синода РПЦ в Минске (Фото: Игорь Палкин / РИА Новости)

Что произошло?

Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Такое решение принято по итогам заседания Священного синода РПЦ, продолжавшегося почти шесть часов. Синод под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и с участием митрополита украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрия впервые прошел за пределами России — в Минске.

Константинопольский (Вселенский) патриархат находится в расколе, объяснил журналистам председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион. Основанием для такого вывода стали последние решения Константинопольского патриархата, уточнил он.

11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил свое намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский па​триарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве, — то есть тем самым признал Украину своей канонической территорией. Синод также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, не признаваемыми РПЦ, — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная РПЦ.

«Принятие в общение раскольников», «посягательство на чужие канонические уделы», «попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств» выводят Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и делают невозможным продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами, говорится в итоговом заявлении Священного синода РПЦ.

В нем также приводится подробная аргументация того, почему решения Константинополя, принятые 11 октября, нарушают православные каноны, и оспариваются претензии Вселенского патриархата на то, чтобы считать своей канонической территорией Украину.

«Провозглашаемое Константинополем» учение в заявлении называется «ложным», а действия патриархата «беззаконными». Вместе с тем в нем ни разу не упоминается слово «ересь» и его производные. «Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от Церкви равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви», — говорится в документе.

Что это значит?

До решения синода РПЦ разрыв канонического общения назывался представителями церквей и экспертами крайней мерой, на которую может пойти Москва в ответ на действия Вселенского патриархата. Хотя звучали и более радикальные предложения. Так, член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков в связи с решениями Константинополя по Украине предлагал созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его синода.

Евхаристическое общение — каноническое единство церквей, возможность для их последователей беспрепятственно участвовать в таинствах в другой церкви. Разрыв евхаристического общения — запрет на принятие таинств другой церкви. После разрыва евхаристического общения прекратятся совместные богослужения РПЦ и Вселенского патриархата, прихожане РПЦ не смогут причащаться и совершать таинства в храмах Константинопольского патриархата, пояснил Иларион. ​

Заявление РПЦ о расколе с Константинополем привело к появлению «двух враждующих православных миров», говорит сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Московский патриархат реализовал свою угрозу. Это уже полный разрыв общения между двумя патриархатами», — отметил он.

Разрыв евхаристического общения возможен по разным причинам и не обязательно связан с обвинением другой церкви в ереси, пояснил РБК вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Например, в данном случае решение было принято в связи с несоблюдением Константинополем канонов. Крайней мерой стало бы предание патриарха Варфоломея анафеме, говорит он. «Это пока единственное отличие нынешнего «раскола» от Великой схизмы, которая разделила католиков и православных», — говорит Макаркин. Тогда, напоминает эксперт, Византийский патриарх и папа римский взаимно анафемизировали друг друга (анафемы были сняты только в 1965 году). Макаркин считает, что предание анафеме Варфоломея — это пока нереалистичный сценарий.

Лункин считает, что текущий разрыв отношений не похож на тот, что временно произошел в 1996 году из-за Эстонии. «Сейчас и политические обстоятельства, и церковное воздействие совершенно другие. Тогда сравнительно быстро пришли к компромиссу, при этом сейчас в Эстонии сохранились структуры как Московского, так и Константинопольского патриархата. Тогда РПЦ, получается, пошла на уступки, все-таки не стала ставить условием уход Константинопольского патриархата из этой страны, но тогда не было проблемы раскольников. В настоящее время накал политических страстей намного выше, это видно и по заявлениям Порошенко, и по обсуждению в российских СМИ», — рассказал Лункин.

Не первое прекращение общения

Выступая перед журналистами, митрополит Иларион напомнил, что евхаристическое общение РПЦ со Вселенским патриархатом уже прерывалось из-за событий в Эстонии. В 1996 году патриарх Варфоломей принял Эстонскую апостольскую православную церковь под свою каноническую юрисдикцию. После чего Священный синод РПЦ под председательством патриарха Алексия постановил приостановить каноническое и евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. До 2001 года патриархаты провели несколько раундов переговоров, им удалось урегулировать отношения и общение было восстановлено.

Как это скажется на посещении Афона?

Уже после заседания синода пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что верующие РПЦ не смогут молиться на расположенной в Греции горе Афон, так как «Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Гора Афон пользуется популярностью у российских политиков. Президент России Владимир Путин был на Афоне как минимум дважды — в 2005 и 2016 годах, несколько раз там бывал премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, по данным СМИ, Афон посещали экс-глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин (Слюняев) и другие чиновники петербургской администрации.

Российские меценаты принимали активное участие в реставрации Свято-Пантелеимонова монастыря. Однако религиовед Лункин допускает, что прихожане РПЦ смогут посещать монастыри и старцев Афона: ​ «Афон — отдельная монашеская республика. По решению самих монастырей православные верующие смогут посещать Афон и афонских старцев».

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Валерий Романов.
Теги: РПЦ , Кирилл , Варфоломей I , церковный раскол
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