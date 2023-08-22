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Саммит БРИКС ,  
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В ЮАР начался саммит БРИКС

В Южно-Африканской Республике начинается саммит БРИКС
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Саммит БРИКС
22 августа начинается саммит БРИКС в ЮАР. Лидеры объединения в 15-й раз встретятся для обсуждения сотрудничества в геополитической и экономической сферах. На саммите будет рассмотрен вопрос расширения БРИКС
Фото: James Oatway / Reuters
Фото: James Oatway / Reuters

В Йоханнесбурге в ЮАР открывается саммит БРИКС. Он пройдет 22–24 августа.

На саммите, который продлится три дня, будут присутствовать лидеры стран — членов БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Президент России Владимир Путин примет участие в режиме онлайн, его выступление по видеосвязи состоится 23 августа. Российскую делегацию в Йоханнесбурге возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Кремль сообщал, что участие в саммите будет полноценным.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». В Москве заявили, что Россия не признает юрисдикцию этого суда, и назвали его действия ничтожными и не имеющими никакого значения.

При этом юрисдикцию МУС признают 120 стран, ратифицировавших его статут, в том числе ЮАР. Если Путин или Львова-Белова приедут в одно из таких государств, оно должно будет выдать их суду. Вскоре после выдачи ордера на арест Путина источники Bloomberg сообщили, что власти Южно-Африканской Республики рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» в связи с запланированным приездом президента России на саммит БРИКС в августе.

В июле глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест Путина во время его приезда на саммит был бы равносилен объявлению войны России. Позднее он сообщил, что президент России не поедет на саммит в Йоханнесбург «по взаимной договоренности» и страну на саммите представит Лавров. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент присоединится к лидерам БРИКС по видеосвязи. «Это будет полноценное участие», — отметил он.

Лидеры БРИКС будут присутствовать на саммите лично, говорил РБК посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. При этом более 40 стран заявили о своем желании вступить в БРИКС, а 23 подали официальные заявки. «В числе тех, кто подал заявку официально, фигурируют страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — сказал Суклал. На 15 августа свое присутствие на саммите подтвердила 41 страна.

В первый день саммита состоится бизнес-форум, вечером на нем выступят лидеры БРИКС. После этого они встретятся на закрытой сессии, где будут обсуждать все, что посчитают необходимым, рассказал Суклал.

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23 августа, в основной день саммита, пройдут две сессии, сообщил РБК шерпа ЮАР. На первой сессии, которая будет закрытой, лидеры БРИКС и десять членов от каждой делегации на протяжении полутора часов будут обсуждать глобальные вопросы — геополитику, финансы, экономику и безопасность. Вторая сессия будет открытой и продлится примерно два часа. В ней примут участие и выступят с докладами представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития (НБР) БРИКС. Кроме того, на открытой сессии будет зачитано обращение к команде конференции «БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности». В конце дня лидеры БРИКС примут декларацию по итогам саммита.

Лидеры объединения обсудят на саммите «все глобальные вопросы, включая конфликтные ситуации», заявил Суклал. Кроме того, речь будет идти о повышении роли национальных валют. Перспектива создания объединением своей единой валюты обсуждалась еще на 14-м саммите БРИКС в июне 2022 года. О планах поднять этот вопрос на 15-м саммите в ЮАР Сергей Лавров сообщил в январе этого года. Тогда он заявил, что «серьезные, уважающие себя страны» должны создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое «будет защищено от диктата извне». В мае министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подтвердила планы БРИКС обсудить вопрос создания единой валюты для взаиморасчетов, однако отметила, что эта идея может не сработать.

В августе шерпа ЮАР Суклал заявил, что создание единой валюты БРИКС является долгосрочным проектом. «Думаю, сейчас нам надо работать над тем, чтобы достичь большей гибкости и проводить расчеты в национальных валютах, используя собственные системы, которые находятся за пределами традиционных западных систем», — отметил он.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС. Страны — участницы БРИКС ведут сотрудничество на политической, экономической и культурной основах.

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София Земляных
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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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