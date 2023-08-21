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Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС

МИД КНР: Китай поддерживает расширение БРИКС

Китай поддерживает расширение БРИКС, заявили в МИД КНР.

«Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в «большую семью» БРИКС большего количества партнеров-единомышленников», — сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»).

В МИДе также подчеркнули готовность страны «способствовать качественному развитию сотрудничества БРИКС и вносить больший вклад в укрепление мира, стабильности и процветания во всем мире». 

Расширение БРИКС также поддержали в ЮАР. По мнению президента страны Сирила Рамафосы, расширенный БРИКС станет «разнообразной группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку».

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге, куда позвали более 60 глав государств, могут пригласить присоединиться к блоку несколько стран, сообщал Financial Times со ссылкой на источники. Среди них могут быть Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.

В середине августа власти ЮАР заявляли, что более 40 стран выразили желание вступить в БРИКС, а 23 — подали официальные заявки. В числе последних официально перечислены Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия и Индонезия.

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Саммит БРИКС запланирован в ЮАР на 22-24 августа. Четверо из пяти лидеров блока будут присутствовать на мероприятии лично, а президент России Владимир Путин — по видеосвязи.

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