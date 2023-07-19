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Кремль назвал полноценным участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи
Одновременно с этим на саммит в Йоханнесбург приедет глава МИДа Сергей Лавров, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это ранее анонсировали власти ЮАР
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи, сообщил «РИА Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет полноценное участие», — отметил представитель Кремля.

Он также подтвердил заявление властей ЮАР, что физически на саммите будет присутствовать глава МИД России Сергей Лавров.

Саммит намечен на 22–24 августа в Йоханнесбурге. Власти ЮАР назвали большой дилеммой ситуацию вокруг потенциального приезда Путина на мероприятие и обязательствами страны перед Международным уголовным судом (Претория ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут), который весной выдал ордер на арест российского президента.

Тему участия в саммите Путин обсуждал с президентом ЮАР Сирилом Рафамосой несколько дней назад. 19 июля власти республики объявили, что по согласованию с Москвой Россию на мероприятии представит глава МИДа Сергей Лавров.

Летом Рамафоса дал письменные показания после подачи судебного иска оппозиционным «Демократическим альянсом», который требует от властей республики подчиниться решению МУС. По словам президента ЮАР, арест Путина на территории страны был бы равносилен объявлению войны России. В Кремле отмечали, что «абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

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Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Москва, не ратифицировавшая договор о деятельности МУС, сочла решение юридически ничтожным.

Римский статут в общей сложности ратифицировали 123 страны, среди них государства Африки, Латинской Америки, Канада, весь Евросоюз, Великобритания и Австралия. Не признают юрисдикцию МУС, помимо России, США, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран.

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