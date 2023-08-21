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FT узнала о планах пригласить несколько стран в БРИКС на саммите в ЮАР

FT: несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите в ЮАР
Цель расширения БРИКС вызвала разногласия между Индией и Китаем. Последний хотел бы сделать объединение геополитическим соперником G7, пишет FT. На саммите в ЮАР пригласить в БРИКС могут сразу несколько стран, говорят источники
Фото: Антон Денисов / РИА «Новости»
Фото: Антон Денисов / РИА «Новости»

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), куда позвали более 60 глав государств, могут пригласить присоединиться к блоку несколько стран, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с переговорами по этому вопросу.

В то же время будущее БРИКС при дальнейшем расширении стало поводом для разногласий между Китаем и Индией с связи с вопросом о том, должен ли блок быть клубом по защите интересов развивающихся рынков или политической силой, открыто бросающей вызов Западу, сказали изданию источники, информированные о позициях Нью-Дели и Пекина.

«Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее», — сказал FT неназванный китайский чиновник.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что «крайне неправильно» рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг. При этом, пишет издание, на Западе возможное присоединение Ирана, Белоруссии и Венесуэлы расценят как шаг в сторону союзников России.

Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия претендуют на то, чтобы стать первыми новыми членами БРИКС с тех пор, как в первоначальный состав блока (тогда назывался БРИК: Бразилия, Россия, Индия и Китай) в 2010 году приняли ЮАР.

В то же время президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недавно высказался за членство в БРИКС Аргентины, Венесуэлы и ОАЭ.

Высокопоставленный источник в Бразилии сказал, что власти этой страны хотели бы четких условий для вступления новых членов. Одним из них, пишет издание, могло бы быть требование присоединиться к Новому банку развития (создан БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах блока и на развивающихся рынках). Переговоры о членстве в банке уже ведет Саудовская Аравия.

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Неназванные участники переговоров сказали, что критерии приема новых членов должны быть согласованы с лидерами БРИКС. В то же время они заявили, что вопрос о единой валюте на повестке не стоит, несмотря на растущее недовольство доминированием американского доллара, пишет газета. Вместо единой валюты рассматривается вопрос о расширении операций в национальной валюте, добавил источник.

В середине августа власти ЮАР заявляли, что более 40 стран выразили желание вступить в БРИКС, а 23 – подали официальные заявки. В числе последних официально перечислены Аргентина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия и Индонезия.

Бразильский дипломат назвал маловероятным включение в БРИКС сразу 23 страны, но назвал критерии вступления ориентиром для них при потенциальном расширении, указывает издание.

Саммит БРИКС запланирован в ЮАР на 22-24 августа. Четверо из пяти лидеров блока будут присутствовать на мероприятии лично, а президент России Владимир Путин — по видеосвязи.

Дистанционное участие российского лидера состоится на фоне решения Международного уголовного суда (МУС), который весной выдал ордер на его арест. Инстанция заявила, что он вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой подозревается «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Москва назвала решение МУС ничтожным, поскольку она не признает его юрисдикцию. ЮАР при этом ратифицировала основной документ МУС — Римский статут.

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