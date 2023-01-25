Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 16:13
Французский производитель электрооборудования Legrand уйдет из России Бизнес, 22:27
Лавров пообещал обсудить на саммите БРИКС создание новой валюты Экономика, 22:14
Кремль отреагировал на условия МОК для допуска россиян к соревнованиям Спорт, 22:10
Поздняков увидел в решении МОК по России один шаг вперед и два назад Спорт, 21:57
В окружении Костомарова отреагировали на информацию об операции фигуриста Спорт, 21:41
Тарасова оценила условия МОК для возвращения россиян на турниры Спорт, 21:40
Российского футболиста увезли на скорой после товарищеской игры в Турции Спорт, 21:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Тинькофф» объяснил трудности с переводами в Грузию Финансы, 21:29
Крупнейший производитель бумаги в мире продал бизнес в России Бизнес, 21:23
Исторический центр Одессы попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО Общество, 21:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:17
Медведев назвал Валенсу провокатором из-за совета «разобраться» с Россией Политика, 21:15
«Газель» Минобороны сбила трех человек в Москве Общество, 21:10
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 21:06
Экономика ,  
0 

Лавров пообещал обсудить на саммите БРИКС создание новой валюты

Глава МИД России Лавров: на саммите БРИКС обсудят создание собственной валюты объединения
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Создание собственной валюты в рамках БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южно-Африканская республика), стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после беседы с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу. Его комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Он уточнил, что на саммит также приглашены африканские страны, в том числе Ангола.

«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность «хозяев» нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне», — сказал Лавров.

О том, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, которая может стать резервной, на прошедшем в июне прошлого года саммите группы заявил российский президент Владимир Путин.

В Минэкономразвития России сочли условием создания такой валюты увеличение доли расчетов в национальных валютах и достижения определенного уровня дедолларизации. Прежде чем запускать новую международную валюту, необходимо планомерно и постепенно «построить совместную финансовую архитектуру», сказал замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его оценкам, на июнь прошлого года доля расчетов в национальных валютах стран «пятерки» составила 38%, в то время как в 2013–2014 годах оценивалась в 2–3%. Планируется, что в ближайшее время она достигнет 50%, причем не только за счет энергетического сектора экономики, но и в торговле сельхозпродукцией и товарами массового потребления, добавил Кондратьев.

Читайте на РБК Pro
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года
Гуру краха: что происходит с империей «крипторокфеллера» Барри Силберта

В 2022 году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир. Заинтересованность во вступлении в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука говорил, что есть 13 претендентов на вступление в организацию, среди них он назвал Бахрейн и ОАЭ.

23 января президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Аргентины Альберто Фернандес в совместной статье объявили, что приняли решение «активизировать обсуждение единой южноамериканской валюты, которая может использоваться для обслуживания как финансовых, так и торговых потоков, уменьшит операционные издержки и внешнеэкономическую уязвимость [двух стран]».

Бразилия предложила назвать эту валюту sur, что переводится как «юг». Инициаторы надеются, что она поможет южноамериканским странам сократить зависимость от доллара, писала The Financial Times. Первоначально это будет двусторонний проект, к которому затем пригласят присоединиться другие латиноамериканские экономики. По данным Bloomberg, переговоры находятся на очень раннем этапе, никаких сроков по достижению цели не определено.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
БРИКС Валюта Сергей Лавров

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Бразилия и Аргентина решили создать общую валюту
Финансы
Экономисты оценили шансы на появление новых валют-гегемонов
Экономика
Эксперты предложили создать «энергетическую» валюту для госрезервов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter