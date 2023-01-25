Лавров пообещал обсудить на саммите БРИКС создание новой валюты

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Создание собственной валюты в рамках БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южно-Африканская республика), стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после беседы с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу. Его комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Он уточнил, что на саммит также приглашены африканские страны, в том числе Ангола.

«Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность «хозяев» нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне», — сказал Лавров.

О том, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, которая может стать резервной, на прошедшем в июне прошлого года саммите группы заявил российский президент Владимир Путин.

В Минэкономразвития России сочли условием создания такой валюты увеличение доли расчетов в национальных валютах и достижения определенного уровня дедолларизации. Прежде чем запускать новую международную валюту, необходимо планомерно и постепенно «построить совместную финансовую архитектуру», сказал замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

По его оценкам, на июнь прошлого года доля расчетов в национальных валютах стран «пятерки» составила 38%, в то время как в 2013–2014 годах оценивалась в 2–3%. Планируется, что в ближайшее время она достигнет 50%, причем не только за счет энергетического сектора экономики, но и в торговле сельхозпродукцией и товарами массового потребления, добавил Кондратьев.

В 2022 году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир. Заинтересованность во вступлении в БРИКС также выразили Турция, Египет и Саудовская Аравия. Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука говорил, что есть 13 претендентов на вступление в организацию, среди них он назвал Бахрейн и ОАЭ.

23 января президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Аргентины Альберто Фернандес в совместной статье объявили, что приняли решение «активизировать обсуждение единой южноамериканской валюты, которая может использоваться для обслуживания как финансовых, так и торговых потоков, уменьшит операционные издержки и внешнеэкономическую уязвимость [двух стран]».

Бразилия предложила назвать эту валюту sur, что переводится как «юг». Инициаторы надеются, что она поможет южноамериканским странам сократить зависимость от доллара, писала The Financial Times. Первоначально это будет двусторонний проект, к которому затем пригласят присоединиться другие латиноамериканские экономики. По данным Bloomberg, переговоры находятся на очень раннем этапе, никаких сроков по достижению цели не определено.