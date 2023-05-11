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Страны БРИКС обсудят создание единой валюты на саммите в ЮАР

Министр иностранных дел ЮАР: страны БРИКС обсудят на саммите создание единой валюты

Страны БРИКС обсудит возможность создания единой валюты для взаиморасчетов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом. Я не думаю, что мы всегда должны предполагать, что эта идея сработает, потому что экономика очень сложная, и вы должны учитывать интересы всех стран, особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризиса», — заявила Наледи Пандор в интервью в Кейптауне во вторник.

Блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, собирается обсудить создание альтернативной валюты во время встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа.

В январе этого года глава российского МИДа Сергей Лавров после беседы с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу говорил, что создание собственной валюты в рамках БРИКС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР.

Саммит пройдет 22 августа в Йоханнесбурге, на нем соберутся главы стран БРИКС.

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БРИКС ЮАР Валюта Россия
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