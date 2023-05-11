Страны БРИКС обсудят создание единой валюты на саммите в ЮАР

Страны БРИКС обсудит возможность создания единой валюты для взаиморасчетов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Это вопрос, который мы должны обсудить, и обсудить должным образом. Я не думаю, что мы всегда должны предполагать, что эта идея сработает, потому что экономика очень сложная, и вы должны учитывать интересы всех стран, особенно в ситуации низкого роста, когда вы выходите из кризиса», — заявила Наледи Пандор в интервью в Кейптауне во вторник.

Блок БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, собирается обсудить создание альтернативной валюты во время встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа.

В январе этого года глава российского МИДа Сергей Лавров после беседы с президентом Анголы Жуаном Лоуренсу говорил, что создание собственной валюты в рамках БРИКС, стран Латинской Америки и Карибского бассейна будет обсуждаться на саммите объединения, который пройдет в конце августа в ЮАР.

Саммит пройдет 22 августа в Йоханнесбурге, на нем соберутся главы стран БРИКС.