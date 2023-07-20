Шерпа назвал дату выступления Путина на саммите БРИКС

Шерпа ЮАР в БРИКС: Путин выступит на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа

Владимир Путин (Фото: Lan Hongguang / ZUMA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи 23 августа. Об этом заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал на брифинге для журналистов, видеозапись его выступления опубликовала журналист Sunday Times Аманда Шоза.

О том, что Путин не поедет на саммит БРИКС, власти ЮАР сообщили 19 июля. Там указали, что это произошло «по взаимной договоренности». Представлять Россию будет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин выступит на саммите по видеосвязи, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это «будет полноценное участие».

Саммит должен пройти 22–24 августа в Йоханнесбурге. Из-за участия российского лидера власти ЮАР долго не могли определиться с форматом его присутствия. Весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, а ЮАР ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут. Южно-Африканская Республика из-за этого говорила о дилемме. Россия, которая не ратифицировала договор о деятельности МУС, называла решение об ордере юридически ничтожным.