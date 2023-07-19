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Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР

Офис президента ЮАР: Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР
Россию на саммите БРИКС представит Лавров. Ранее в ЮАР говорили, что Москва отвергла этот вариант. Присутствие Путина на встрече осложнилось после выдачи МУС ордера на его арест и ратификации ЮАР Римского статута
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, Москву будет представлять глава МИДа Сергей Лавров, говорится в сообщении на сайте южноафриканского президента Сирила Рамафосы.

«По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел г-н Сергей Лавров», — сказано там.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге. В нем примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле до этого заявлял, что Рамафоса пытался лично убедить Путина не приезжать на саммит. Это объяснялось тем, что ЮАР ратифицировала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента. Таким образом, ЮАР должна соблюдать решения МУС, однако для страны такой шаг немыслим, поскольку она пригласила российского президента на мероприятие, подчеркивал Машатиле.

За день до этого он рассказал, что Москва отклонила просьбу южноафриканской стороны о том, чтобы Россию на саммите представлял Лавров.

Также предлагалось проведение саммита в Китае или участие Путина в режиме онлайн. Первый вариант отвергли Индия и Бразилия, говорил Машатиле.

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МУС выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в марте, назвав их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. В Кремле выражали надежду, что ЮАР и другие страны-партнеры «не будут ориентироваться на незаконные решения» МУС.

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