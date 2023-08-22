branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
Вице-премьер Испании призвала уволить главу RFEF за поцелуй футболистки Спорт, 12:00
Риелторы зафиксировали рост минимальной стоимости аренды жилья в Москве Недвижимость, 12:00
Вучич заявил Зеленскому о поддержке территориальной целостности Украины Политика, 12:00
В BelkaCar заявили о новых рейтингах водителей после шприца с мефедроном Общество, 12:00
Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта Политика, 11:57
Немаваси и лестница коммуникаций: как провести эффективную онлайн-встречу Pro, 11:54
В ЮАР начался саммит БРИКС Политика, 11:52
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Ренессанс страхование» может выплатить дивиденды в ₽7,7 на акцию Инвестиции, 11:50
Первый день саммита БРИКС. Трансляция Политика, 11:48
Трамп допустил, что прокуратура Джорджии опасается его бегства в Россию Политика, 11:48
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Организатора экскурсии задержали в Петербурге после гибели диггеров Общество, 11:47
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 11:46
Главарю одной из крупнейших банд киллеров в России запросили пожизненное Общество, 11:43
Саммит БРИКС ,  
0 

Первый день саммита БРИКС. Трансляция

Появились кадры с мероприятий первого дня саммита БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС

В первый день саммита в ЮАР пройдет бизнес-форум. Лидеры государств обратятся к его участникам вечером, на заключительной сессии форума, рассказывал РБК заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. После этого лидеры стран БРИКС (Россия, ЮАР, Китай, Индия, Бразилия) проведут встречу на закрытой сессии. По словам Суклала, там будет открытая повестка дня и они смогут «обменяться мнениями по любой теме, по какой посчитают необходимым».

Теги
БРИКС саммит Йоханнесбург Россия ЮАР Бразилия Китай Индия
Материалы по теме
Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС
Политика
FT узнала о планах пригласить несколько стран в БРИКС на саммите в ЮАР
Политика
Путин поручил начать продвижение российских видеоигр в БРИКС
Технологии и медиа