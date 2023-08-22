Первый день саммита БРИКС. Трансляция

В первый день саммита в ЮАР пройдет бизнес-форум. Лидеры государств обратятся к его участникам вечером, на заключительной сессии форума, рассказывал РБК заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. После этого лидеры стран БРИКС (Россия, ЮАР, Китай, Индия, Бразилия) проведут встречу на закрытой сессии. По словам Суклала, там будет открытая повестка дня и они смогут «обменяться мнениями по любой теме, по какой посчитают необходимым».