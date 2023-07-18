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Президент ЮАР приравнял арест Путина по ордеру МУС к войне с Россией

Президент ЮАР: арест Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны России
Арест Владимира Путина в случае его приезда в ЮАР спровоцирует конфликт с Россией, заявил Сирил Рамафоса, это было бы «безрассудно и неконституционно». Власти страны предлагали российскому президенту не посещать саммит БРИКС лично
Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Арест президента России Владимира Путина, если тот приедет в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС в августе, будет равносилен объявлению войны российской стороне, уверен лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

Как сообщает издание News24, крупнейшая оппозиционная партия ЮАР «Демократический альянс» подала иск в Высокий суд провинции Гаутенг, потребовав от властей страны подчиниться решению Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина. ЮАР ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, и должна соблюдать его требования.

Рамафоса, отвечая на требования «Демократического альянса», дал письменные показания под присягой. Он заявил, что «было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина». Такие действия противоречат Конституции ЮАР, кроме того, у Рамафосы есть обязательства по защите национального суверенитета, мира и безопасности его страны и прав народа, подчеркнул президент.

Предостережение другим странам в случае соблюдения решения МУС делал, в частности, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Вот представим себе: <...> действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации!», — говорил он в марте, добавив, что в этом случае «все наши средства, ракетные и прочие, полетят в бундестаг, в офис канцлера и так далее».

МУС выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным. Следственный комитет завел дело в отношении прокурора МУС Карима Хана.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Вице-президент ЮАР Пол Машатиле рассказывал, что Рамафоса пытается лично убедить Путина не приезжать на мероприятие. Политик пояснил, что, хотя страна должна соблюдать решения МУС, арест российского президента был бы немыслим для страны. Южноафриканские власти рассматривали несколько вариантов проведения саммита, в том числе с участием российского президента онлайн либо с возможным переносом мероприятия в Китай. Россия отклонила просьбу ЮАР о том, чтобы ее делегацию на саммите вместо Путина возглавлял глава МИДа Сергей Лавров.

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14 июля в Кремле сообщили, что формат участия Путина в саммите пока не определен.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЮАР Сирил Рамафоса Владимир Путин Международный уголовный суд МУС арест БРИКС
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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