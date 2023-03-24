Bloomberg узнал о планах ЮАР избежать исполнения ордера на арест Путина

Южноафриканское правительство консультируется с юристами по данному вопросу и рассматривает «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» на арест Путина, отмечает агентство

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина в преддверии саммита БРИКС, пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников в МИД страны.

По данным издания, южноафриканское правительство консультируется с юристами по данному вопросу. ЮАР вряд ли арестует какого-либо главу государства во время его визита, отметили источники.

Представители МИД Южной Африки отказались от комментариев.

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья 20 марта заявил, что страна принимает во внимание ордер МУС в Гааге на арест Путина и «осознает свои юридические обязательства».

«Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами», — подчеркнул он.

В январе посол республики Мзувукиле Макетука заявил о намерении ЮАР пригласить Путина на саммит БРИКС. «Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», — заверил он.

15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) запланирован на 15 августа 2023 года. Это будет первая очная встреча лидеров в рамках организации с начала пандемии COVID-19. Путин посещал саммит в ЮАР лично в 2013 году.

МУС в середине марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей)» с Украины в Россию.

МИД России в ответ назвал решение суда «юридически ничтожным». Представитель президента Дмитрий Песков назвал решение МУС «возмутительным и неприемлемым».

Участниками МУС являются 123 государства, среди которых — страны Европы, Южной Америки и около половины стран Африки.

Россия, Украина, США, Китай, Турция, Индия и другие не ратифицировали Римский статут. Тем не менее американский президент Джо Байден назвал решение МУС обоснованным, а украинский лидер Владимир Зеленский счел его «поворотным моментом». В ЕС сообщили, что Брюссель принял к сведению решение.