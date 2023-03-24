Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 16:09
Концерты ДДТ в Санкт-Петербурге и Москве снова перенесли Общество, 20:19
Bloomberg узнал о планах ЮАР избежать исполнения ордера на арест Путина Политика, 20:15
Тухель стал новым главным тренером «Баварии» Спорт, 20:06
Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка Политика, 20:02
Рублев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Майами Спорт, 19:57
Производитель оружия для Киева заявил о дефиците энергии из-за TikTok Политика, 19:45
Минспорт «в целях безопасности» скрыл списки кандидатов в сборные России Спорт, 19:42
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Николая Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ Общество, 19:38
«Здесь так принято». Россияне — о протестах в Париже Life, 19:32
Топ событий на СПБ Бирже: ставка ФРС, апелляции к NASDAQ и потери Дорси РБК Инвестиции, 19:19
Великолепная шестерка: как развивается ESG в крупнейших экономиках Азии Зеленая экономика, 19:19
Президент заявила, что в Грузии не поймут отказа в статусе кандидата в ЕС Политика, 19:16
Макрон решил поехать в Китай вместе с главой Еврокомиссии Политика, 19:05
Правительство изменило правила предоставления субсидий на ЖКХ Недвижимость, 19:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о планах ЮАР избежать исполнения ордера на арест Путина

Bloomberg: власти ЮАР изучают способы избежать исполнения ордера МУС на арест Путина
Южноафриканское правительство консультируется с юристами по данному вопросу и рассматривает «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» на арест Путина, отмечает агентство
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина в преддверии саммита БРИКС, пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников в МИД страны.

По данным издания, южноафриканское правительство консультируется с юристами по данному вопросу. ЮАР вряд ли арестует какого-либо главу государства во время его визита, отметили источники.

Представители МИД Южной Африки отказались от комментариев.

Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья 20 марта заявил, что страна принимает во внимание ордер МУС в Гааге на арест Путина и «осознает свои юридические обязательства».

«Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами», — подчеркнул он.

В январе посол республики Мзувукиле Макетука заявил о намерении ЮАР пригласить Путина на саммит БРИКС. «Все президенты будут приглашены, это стандартная практика», — заверил он.

Читайте на РБК Pro
Игорь Рыбаков — РБК Pro: «Сейчас не время для инвестиционных стратегий»
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Лучше не будет: зарубежные банки продолжают закручивать гайки для россиян
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify

15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) запланирован на 15 августа 2023 года. Это будет первая очная встреча лидеров в рамках организации с начала пандемии COVID-19. Путин посещал саммит в ЮАР лично в 2013 году.

МУС в середине марта выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей)» с Украины в Россию.

МИД России в ответ назвал решение суда «юридически ничтожным». Представитель президента Дмитрий Песков назвал решение МУС «возмутительным и неприемлемым».

Участниками МУС являются 123 государства, среди которых — страны Европы, Южной Америки и около половины стран Африки.

Россия, Украина, США, Китай, Турция, Индия и другие не ратифицировали Римский статут. Тем не менее американский президент Джо Байден назвал решение МУС обоснованным, а украинский лидер Владимир Зеленский счел его «поворотным моментом». В ЕС сообщили, что Брюссель принял к сведению решение.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
ЮАР Владимир Путин арест ордер
Материалы по теме
ЮАР заявила об «обязательствах» из-за ордера суда в случае визита Путина
Политика
В Венгрии напомнили о праве не исполнять решение МУС об аресте Путина
Политика
В МУС выразили сожаление из-за «угроз» после ордера на арест Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter