В ЮАР рассказали, каким будет участие Путина в саммите БРИКС

Четверо из пяти лидеров БРИКС будут лично присутствовать на саммите в ЮАР, сообщил РБК шерпа этой страны в объединении Анил Суклал. Владимир Путин примет участие во всех мероприятиях, но онлайн. Об этом стороны договорились ранее

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин — единственный из лидеров стран БРИКС будет участвовать в саммите этой организации в ЮАР по видеосвязи. Остальные главы государств — президент Бразилии Лула да Силва, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южноафриканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса — будут присутствовать лично. Об этом РБК заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге. В первый день состоится бизнес-форум, главы государств обратятся к его участникам на заключительной сессии вечером. После этого лидеры БРИКС встретятся друг с другом на закрытой сессии. «Повестка дня здесь открытая — они смогут обменяться мнениями по любой теме, по какой посчитают необходимым», — пояснил Суклал.

23 августа, день собственно саммита, будет разделен на две сессии. Первая, закрытая, продлится полтора часа, вторая, открытая, — около двух часов. На первой сессии лидеры и десять членов от каждой делегации обсудят чувствительные глобальные вопросы — геополитика, вопросы безопасности, финансы и экономика, сообщил собеседник РБК. Открытая сессия предполагает более широкий состав участников — на ней, в частности, будут представители Делового совета, Женского делового альянса и Нового банка развития БРИКС, эти организации представят свои доклады. Также прозвучит обращение к команде конференции «БРИКС и Африка: партнерство для ускоренного, устойчивого роста и инклюзивной многосторонности». В конце главы государств примут итоговую декларацию, над которой начали работать шерпы БРИКС, добавил Суклал.

Отвечая на вопрос, будет ли Владимир Путин участвовать во всех сессиях, шерпа ЮАР сказал: «Да, он присоединится ко встрече вечером 22 августа, будет участвовать в закрытой и открытой сессиях 23 августа».

О том, что российский лидер не поедет на саммит БРИКС, власти ЮАР сообщили 19 июля, отметив, что такое решение было принято «по взаимной договоренности». Российскую делегацию в Йоханнесбурге возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Весной Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». ЮАР ратифицировала основополагающий документ МУС — Римский статут, из-за чего Претория столкнулась с дилеммой: физическое присутствие российского президента в ЮАР предполагало бы его арест. Россия, которая не ратифицировала договор о деятельности МУС, называла решение об ордере юридически ничтожным.

Летом президент ЮАР Сирил Рамафоса дал письменные показания после подачи судебного иска оппозиционным «Демократическим альянсом», который требует от властей республики подчиниться решению МУС. По его словам, арест Путина на территории страны был бы равносилен объявлению войны России. В Кремле отмечали, что «абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

Римский статут в общей сложности ратифицировали 123 страны, среди них государства Африки, Латинской Америки, Канада, весь Евросоюз, Великобритания и Австралия. Не признают юрисдикцию МУС, помимо России, США, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран.