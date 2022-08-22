Боррель назвал «не лучшей идеей» запрет на визы для россиян

Жозеп Боррель: перестать давать визы россиянам — не лучшая идея, нужно быть избирательнее

Европейский союз должен «закрыть двери» для российских олигархов, но запрещать визы для всех россиян — не лучшая идея, считает Боррель

Жозеп Боррель (Фото: Virginia Mayo / AP)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не поддержал идею полного запрета на визы для роccиян, выдвинутую ранее некоторыми европейскими странами, сообщает Bloomberg. Такое заявление он сделал во время выступления в Испании

«Запретить въезд всем россиянам — не лучшая идея. Мы должны быть более избирательными», — сказал Боррель.

По его словам, ЕС не должен открывать двери для олигархов, однако есть «много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что не хотят жить в такой ситуации».

Европейский союз планирует обсудить запрет на выдачу виз для российских туристов на встрече министров иностранных дел блока, которая пройдет в Праге в последний день августа.

Предложение запретить россиянам въезд в ЕС выдвинула в конце июля Эстония, Таллин выступит инициатором принятия подобного запрета и на уровне ЕС.

Эстония с 18 августа уже перестала пускать россиян по визам, которые выдала сама. Въехать в страну пока еще могут обладатели дипломатических виз, работники сферы международных перевозок, те, у кого есть родственники в Эстонии, и некоторые другие категории лиц. Кроме того, россияне все еще могут въехать с эстонским «шенгеном» в другие страны Евросоюза, а при наличии шенгенской визы, выданной другими государствами зоны, и в Эстонию. Идею обсуждают также Литва и Финляндия. Премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис говорил, что правительство решило не продлевать действие ранее выданных россиянам видов на жительство и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам; в стране на неопределенный срок прекратили выдавать новые визы. Финляндия же объявила, что с сентября в десять раз сократит количество рассматриваемых в день заявок на визы. Призывал прекратить выдачу виз россиянам и президент Украины Владимир Зеленский. Еще одной страной, где призвали ввести визовые ограничения для россиян, стала Чехия, которая также приостановила для них выдачу виз и ВНЖ.

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Российский МИД, комментируя инициативы европейских сран по шенгенским визам, называл их «дискриминационными», однако предложил россиянам не исключать, что сценарии, которые сейчас «кажутся невероятными», не будут реализованы.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер говорила ранее, что визовый кодекс ЕС «не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз», однако каждая отдельная страна вправе принимать те или иные меры самостоятельно.