В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам
Визовый кодекс Евросоюза не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России, заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
Ее спросили, как в Еврокомиссии относятся к идее запретить выдачу въездных виз россиянам. Ранее с таким призывом выступили президент Украины Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас.
«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — ответила Хиппер (цитата по ТАСС).
В то же время страны — участницы Евросоюза могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», добавила она.
Накануне Зеленский призвал западные страны закрыть границы для россиян на год и ввести полное эмбарго на покупку российских энергоносителей. Президент считает, что эти меры станут «единственным способом повлиять на [президента России Владимира] Путина». С помощью закрытия границ можно «призвать к ответственности все население» России: ее граждане должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», добавил Зеленский.
Позже с призывом запретить выдачу виз россиянам вновь выступила и Эстония. Ее премьер Каллас напомнила, что после событий на Украине ЕС прекратил авиасообщение с Россией. И пока россиянам выдают шенгенские визы, бремя несут страны, с которыми у России открыты сухопутные границы: Финляндия, Эстония и Латвия, заявила она. По словам Каллас, ЕС «нужно покончить с российским туризмом». Посещение Европы — это «не право, а привилегия», отметила премьер.
Российские власти к этим заявлениям отнеслись негативно. «Любые такие предложения не имеют перспектив. Душок у них тоже не очень хороший», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Зеленского. По его словам, президент Украины должен понимать, что пытающиеся наказать Россию страны Европы уже «платят по счетам». И скоро их граждане «зададутся вопросом, почему они должны платить за прихоти Зеленского», отметил представитель Кремля.
Что касается слов Каллас о «привилегии» посещения Европы, то это «очередная нацистская хрень», заявил в свою очередь замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал он в Telegram.