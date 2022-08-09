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В Еврокомиссии объяснили невозможность запретить выдачу виз россиянам

ЕС не может запретить выдачу краткосрочных виз, отметили в Еврокомиссии. Однако члены союза могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», добавили в Брюсселе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Визовый кодекс Евросоюза не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России, заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Ее спросили, как в Еврокомиссии относятся к идее запретить выдачу въездных виз россиянам. Ранее с таким призывом выступили президент Украины Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас.

«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — ответила Хиппер (цитата по ТАСС).

В то же время страны — участницы Евросоюза могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», добавила она.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Накануне Зеленский призвал западные страны закрыть границы для россиян на год и ввести полное эмбарго на покупку российских энергоносителей. Президент считает, что эти меры станут «единственным способом повлиять на [президента России Владимира] Путина». С помощью закрытия границ можно «призвать к ответственности все население» России: ее граждане должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», добавил Зеленский.

Позже с призывом запретить выдачу виз россиянам вновь выступила и Эстония. Ее премьер Каллас напомнила, что после событий на Украине ЕС прекратил авиасообщение с Россией. И пока россиянам выдают шенгенские визы, бремя несут страны, с которыми у России открыты сухопутные границы: Финляндия, Эстония и Латвия, заявила она. По словам Каллас, ЕС «нужно покончить с российским туризмом». Посещение Европы — это «не право, а привилегия», отметила премьер.

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Российские власти к этим заявлениям отнеслись негативно. «Любые такие предложения не имеют перспектив. Душок у них тоже не очень хороший», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Зеленского. По его словам, президент Украины должен понимать, что пытающиеся наказать Россию страны Европы уже «платят по счетам». И скоро их граждане «зададутся вопросом, почему они должны платить за прихоти Зеленского», отметил представитель Кремля.

Что касается слов Каллас о «привилегии» посещения Европы, то это «очередная нацистская хрень», заявил в свою очередь замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал он в Telegram.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Еврокомиссия ЕС шенгенская виза выдача виз санкции
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