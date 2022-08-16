Финляндия сократит число заявок на визы от туристов из России в 10 раз

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

МИД Финляндии будет принимать в десять раз меньше заявок на получение туристических виз от россиян, сообщило министерство.

«С начала сентября будет открываться в среднем 100 заявок в день для тех, кто оформляет визу в туристических целях, что составляет 10% от текущего количества», — сказано в сообщении.

Общее число заявлений на визы, которые регистрирует финский МИД, уменьшится вдвое — вместо 1 тыс. заявок ведомство будет принимать 500. Из них 100 отведут туристам, еще 400 — тем, кто обращается за визой из-за семейных связей, учебы или работы.

Финляндия поддержала полную приостановку соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. В этом случае сумма визового сбора вырастет с €35 до €80.

В то же время финское правительство поручило МИДу подготовить предложения о национальной гуманитарной визе.

Материал дополняется.