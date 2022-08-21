В парламенте Чехии выступили за приостановку выдачи Шенгена для россиян

Евросоюзу следует приостановить выдачу шенгенских виз гражданам России, заявили председатель комитета чешского сената по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер и глава комитета палаты представителей по иностранным делам Марек Женишек, передает газета Denník N.

«Я был бы очень недоволен, если бы мы ограничили возможность выезда из страны для россиян, которые хотят уехать от режима, потому что они с ним не согласны», — заявил, в свою очередь, глава европейского комитета парламента Чехии Ондржей Бенешик.

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