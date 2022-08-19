Эстония предложит ввести восьмой пакет санкций против России

Эстония предложит странам шенгенского соглашения ввести ограничения на выдачу виз россиянам, а также расширить ограничительные меры в энергетике и торговле, сообщил глава МИДа Урмас Рейнсалу

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Эстония предложиn Евросоюзу ввести восьмой пакет санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Postimees.

По словам министра, такое решение было принято на заседании правительства страны, которое состоялось накануне. Эстония намерена предложить расширить санкции против России в сферах экономики, энергетики и торговли и включить в европейские санкционные списки новые компании и больше физических лиц. Таллин, по словам Рейнсалу, также работает над достижением политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении российских граждан ввели дополнительные санкции, как это уже сделала Эстония.

С 18 августа Эстония перестала пускать россиян, которым ранее выдала шенгенские визы. Въехать в страну со вчерашнего дня могут обладатели дипломатических виз, работники сферы международных перевозок, те, у кого есть родственники в Эстонии, и некоторые другие категории граждан. Кроме того, россияне все еще могут въехать с эстонским шенгеном в другие страны Евросоюза, а при наличии шенгенской визы, выданной другими государствами зоны, — и в Эстонию.

О разных ограничениях для россиян договорились ранее Литва и Финляндия. Так, премьер-министр Латвии Кариньш Кришьянис говорил, что правительство решило не продлевать действие ранее выданных россиянам видов на жительство и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам. Финляндия же объявила, что с сентября в десять раз сократит количество рассматриваемых в день заявок на визы.

МИД России, комментируя эти решения стран ЕС, назвал их дискриминационными по отношению к россиянам. Решение Латвии не продевать ВНЖ россиянам ведомство сочло «злостным нарушением» прав жителей республики по признаку принадлежности к одной этнической группе и открытым пренебрежением своими международными обязательствами.

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