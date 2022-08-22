Политики из немецкой ХДС призвали запретить выдачу шенгенов россиянам

Представители оппозиционной немецкой партии «Христианско-демократический союз» призывают правительство запретить выдачу шенгенских виз россиянам из-за военных действий на Украине. Об этом они рассказали изданию Bild.

«Невыносимо, что русские едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло. Любой, кто хочет остановить Путина, не должен сдаваться сейчас, а должен ввести запрет на туристические визы для граждан России», — сказал политик из Северного Рейна-Вестфалии Деннис Радтке.

Эксперт по внутренним вопросам ХДС Андрея Линдхольц призвала федеральное правительство не выступать против европейских партнеров, которые предлагают прекратить выдавать визы россиянам, а поддержать их. «Речь идет о том, чтобы послать четкие сигналы и российскому населению», — отметила она.

Представитель по внешней политике ХДС в Бундестаге Юрген Хардт зпявил, что всем, кто лично получает выгоду от «путинского режима», больше нельзя разрешать въезд в ЕС.

«Путинских спекулянтов в армии, национальной гвардии, ФСБ, президентской бюрократии и ЧВК «Вагнера» гораздо больше, чем сейчас в санкционном списке ЕС. Этим людям больше нельзя позволять проводить расслабляющие каникулы в ЕС», — сказал Хардт.

При этом он счел, что общий запрет на въезд в ЕС россиян, которые не несут ответственности за военные действия, не был бы оправдан. «Враг — это Путин и его система, а не русский народ», — подчеркнул политик.

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С начала военных действий России на Украине часть западных стран приостановила выдачу виз россиянам. Среди них оказались Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Обсуждения о запрете виз для россиян в ЕС активизировались в августе. Такое предложение выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что нужно помогать с убежищем тем россиянам, которых преследуют на Родине. При этом выступил против того, чтобы граждане России могли отдыхать в Европе, когда на Украине идут боевые действия.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который избрался от Социал-демократической партии, посчитал, что Европа не должна забывать о несогласных с политикой властей россиянах. В контексте разговора о запрете выдачи виз он подчеркнул, что решения стран ЕС не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от диктатуры.

Еврокомиссия отвергала возможность полной остановки выдачи виз из-за положений визового кодекса. «Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — объясняла представитель ЕК Анита Хиппер.



