Посольства европейских стран оценили процент отказов россиянам в Шенгене

В диппредставительствах ряда государств ЕС, в том числе Германии и Греции, заявляют, что число отказов в выдаче виз не увеличилось, несмотря на то, что некоторые страны предлагают закрыть границы для граждан России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число случаев отказа в выдаче шенгенской визы для россиян с начала года сильно не увеличивалось и остается примерно на том же уровне. Об этом рассказали РБК в диппредставительствах наиболее популярных у Россиян европейских стран, продолжающих выдавать Шенген.

В посольстве Германии утверждают, что после снятия 11 июня коронавирусных ограничений процент отказов в выдаче визы для россиян по сравнению с началом года даже несколько снизился. Теперь можно снова обращаться за визами для въезда с любой целью поездки, особенно с целью туризма, подчеркнули в диппредставительстве.

«Новых оснований для отказа не вводилось. 25 февраля 2022 года Европейский совет принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Частичная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима повлияла на порядок выдачи виз определенным группам лиц (например, деловым путешественникам), но не создала дополнительных причин для отказа», — рассказали дипломаты. Срок ожидания в очереди на подачу заявления на визу зависит от региона, в котором расположен визовый центр, он может составлять от двух недель до двух месяцев.

«Процент отказов не увеличивается. Новых причин для отказа нет. Наша визовая политика по-прежнему основана строго на Визовом кодексе ЕС», — сообщили РБК в посольстве Греции. По словам его представителя, оформление визы сейчас занимает около двух дней.

В генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге сообщили РБК, что количество отказов в выдаче виз несколько увеличилось по сравнению с началом года, но общее количество отказов остается низким. «Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, но обычно причины отказа связаны с тем, что запрошенные документы не были предоставлены вместе с заявлением, или Финляндия не является страной основного назначения для получения визы. Заявления на получение визы обычно обрабатываются в течение десяти дней после подачи заявления, хотя время обработки может варьироваться», — рассказали в диппредставительстве.

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.В посольстве Финляндии отметили, что каждое заявление на получение визы рассматривается индивидуально, и тип визы и необходимые документы влияют на время обработки заявления.

Посольство Италии оказалось единственным диппредставительством, сообщившим о росте доли отказов в выдаче визы почти в два раза: с 4,6% в период с января по март до 8,4% в период с апреля по июнь. Однако причиной этого, как пояснили дипломаты, стал резкий рост числа подаваемых заявлений при одновременном сокращении числа рабочих рук в посольстве из-за высылок дипломатов из России. «Во втором квартале 2022 года количество заявок выросло более чем в два раза, с 15 000 до более 30 000, и не все из них будут добросовестными путешественниками. Из-за высылки сотрудников консульства обработка заявлений стала более сложной и трудоемкой», — сообщила пресс-служба посольства.

Оценка заявлений проводится по тем же критериям, что и раньше, подчеркнули дипломаты. «Мы проверяем намерение вернуться в Российскую Федерацию по истечении срока действия визы, соответствие заявленной цели и фактической цели поездки, наличие достаточных финансовых средств для совершения поездки и возвращения, особенно сейчас, когда путешествия стали более дорогими, правильность и подлинность документов, представленных в поддержку заявления на получение визы. Представление поддельных документов влечет за собой отказ в удовлетворении заявления. Все это означает, что новых причин для отказа нет», — объяснили в посольстве. При этом итальянские дипломаты признают, что в сложившейся ситуации появились «новые вызовы», повышающие «миграционный риск». В их числе они называют сложности международных расчетов и использования российских кредитных карт. «Поэтому мы уделяем больше внимания выяснению реально имеющихся финансовых средств, истинной цели поездки и готовности вернуться в Россию (например, для молодых людей призывного возраста, или лиц, не имеющих конкретных связей с Италией или находящихся в отпуске)», — говорят дипломаты.

Время обработки заявлений увеличилось, потому что все европейские страны более тщательно проверяют документы на получение визы, отмечают в представительстве Италии. Среди других причин — сокращение штата из-за высылок и курортного сезона. Дипломаты рекомендуют подавать заявления на получение визы, по крайней мере, за месяц до запланированного отъезда.

В посольстве Франции отказались комментировать отказы в выдаче визы.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с РБК сообщила, что хотя сводная статистика по отказам в шенгенских визах для россиян отсутствует, по произвольной выборке отказов в визе практически нет. В среднем оформление визы занимает две-три недели с момента подачи документов в визовый центр или консульство.

Обсуждение прекращения выдачи как минимум туристических шенгенских виз для россиян началось на фоне военных действий на Украине. Еще 24 февраля одной из первых с предложением рассмотреть запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам выступила Бельгия. В марте с аналогичной инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Мы должны приостановить визы для всех граждан России, желающих въехать в Евросоюз», — говорил он.

В июле и августе эта идея начала обсуждаться вновь. За прекращение выдачи шенгенских виз выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. После закрытия воздушного пространства ЕС для российских самолетов многие туристы стали въезжать в ЕС через сухопутные границы с прибалтийскими странами и Финляндию. С 18 августа Эстония закрыла въезд в страну для россиян, которые получали шенгенские визы от самой Эстонии. Однако пока въезд в Эстонию возможен для отдельных категорий граждан (например, дипломатов и приезжающих по гуманитарным причинам), а также для тех, кто получил шенгенские визы через другие страны ЕС. В начале августа выдачу виз россиянам приостановила Латвия. Финляндия продолжит пускать россиян, однако число обрабатываемых заявлений на визы резко уменьшится — с примерно 1 тыс. заявок в день до 100–200.

Однако визовые ограничения в отношении россиян встретили критику в ряде стран Европы, в частности, в Германии. Канцлер Олаф Шольц предостерег от распространения санкций с российских «олигархов» на всех граждан страны. Вторая группа людей не виновна в происходящем, подчеркнул он. Такие ограничения Шольц назвал неоправданными. «Многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом», — подчеркнул он. 31 августа страны ЕС обсудят включение в санкции визовых ограничений для россиян.

В МИД России допускали введение ответных мер в случае введения запрета на выдачу шенгенских виз для россиян.