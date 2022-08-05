Латвия приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Теперь визы будут выдавать только в случае, если россиянин направляется в Латвию на похороны близкого человека

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Латвия «в связи с международной ситуацией» приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок, сообщается на сайте посольства республики в России.

Такое же объявление появилось и на сайте латвийского визового центра.

Латвия прекратила выдачу виз россиянам еще в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля. Однако тогда предусматривался ряд исключений по гуманитарным соображениям. Кроме того, Рига продолжала выдавать визы «в исключительных случаях», например журналистам, которые покинули Россию после принятия закона о фейках, пишет Delfi.

Так, по данным портала, к началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских СМИ и 206 членам их семей. Помимо этого, с 25 февраля по 26 июля еще 654 визы были выданы по гуманитарным соображениям. Речь идет о случаях, когда причиной поездки была серьезная болезнь или похороны родственника. Помимо этого, визы могли получить члены семьи граждан Латвии или Евросоюза. Таким образом, всего за указанный период Латвия выдала россиянам 1107 виз.

Теперь же визы будут выдавать только в случае, если россиянин направляется в Латвию на похороны близкого человека.

Как заявили в Службе госбезопасности Латвии, страна усилила контроль за въездом граждан России и Белоруссии. В частности, российские журналисты, желающие попасть в Латвию, «давно работают в стране-агрессоре», и «нельзя исключать, что определенные СМИ, работающие в Латвии, или их представители имеют связи с российскими спецслужбами», отметили в ней. Кроме того, деятельность эмигрантских СМИ в Латвии может привлечь «повышенный интерес российских спецслужб», добавили в ведомстве.

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«Во-вторых, проникновение представителей российских СМИ в Латвию связано с рисками для безопасности латвийского информационного пространства», — считают в Службе госбезопасности Латвии.

В ведомстве отметили, что Россия «в течение многих лет принимала меры по влиянию на работу информационного пространства и СМИ в своих интересах, поэтому есть риск, что определенные СМИ и журналисты могут включить в свой контент сообщения, направленные против западных стран, в том числе Латвии». Российские власти неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве во внутренние дела других стран.

В Риге уже не первый год работают включенные Минюстом в список иноагентов издания Meduza и The Insider (в конце июля Минюст признал его нежелательным в России). Помимо этого, в начале июня разрешение на вещание в Латвии получил телеканал «Дождь» (также признан в России СМИ-иноагентом).

Накануне, 4 августа, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий санкционный пакет Евросоюза запрет на выдачу въездных виз в ЕС россиянам. Об этом он заявил во время визита в Киев. Как считает министр, ЕС должен «еще больше изолировать» Россию из-за продолжающейся военной операции на Украине. Ограничения на выдачу виз для россиян уже действует в странах Балтии, а также Чехии.

Еврокомиссия, однако, полный запрет на выдачу виз россиянам исключила. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — отметили в ней. Как пояснили в ЕК, санкции Брюсселя направлены прежде всего и «главным образом» против российского правительства и экономических элит страны, а не против рядовых граждан.

В Кремле же пообещали ответить в случае «эмоциональных решений» по Шенгену. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой запрет стал бы «очень плохим» решением. «Все-таки хочется надеяться на лучшее, хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — добавил он.