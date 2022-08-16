Власти Латвии «концептуально договорились» не продлевать ВНЖ россиянам
Правительство Латвии решило не продлевать действие вида на жительство россиянам и ограничить им въезд по шенгенским визам. Об этом премьер-министр страны Кариньш Кришьянис написал в Twitter.
«Россия ведет войну в Украине, пока ее граждане путешествуют или получают вид на жительство в Европе. Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан России и ограничить въезд в Латвию по шенгенским визам», — заявил он.
Власти Латвии осудили военные действия России на Украине в день ее начала и тогда же прекратили выдавать визы россиянам, однако сделали исключения по гуманитарным соображениям, например для российских журналистов, членов семей граждан Латвии и Евросоюза.
В апреле сейм страны одобрил закон о лишении иностранцев латвийского гражданства за поддержку действий, которые угрожают территориальной целостности других демократических стран. К ним парламент отнес и российскую военную операцию.
В конце июля Служба государственной безопасности Латвии заявила, что ее сотрудники начали более тщательно проверять граждан России и Белоруссии, чтобы выяснить, не угрожают ли они национальной безопасности страны. Латвийская сторона требовала от россиян письменно подтверждать, что они осуждают военные действия России.
Российский МИД отмечал, что Латвия фактически перестала выдавать визы россиянам, а латвийское дипломатическое ведомство призывало прекратить выдачу разрешений на въезд весь Евросоюз.
1 августа правительство Латвии приостановило соглашение с Россией об упрощении поездок между жителями приграничных районов. МИД страны объяснил, что решение России закрыть консульство Латвии в Пскове сделало невозможной выдачу разрешений, потому как только оно обладало такими полномочиями.
5 августа Латвия временно сократила ряд причин для выдачи визы россиянам до минимума. МИД стал выдавать разрешения только на случай похорон близкого человека в Латвии.
Позже латвийский президент Эгилс Левитс предложил аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тех россиян, кто поддержал военную операцию или решил получить российское гражданство.