Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года
Гражданам России и Белоруссии не будут выдавать визы в Чехию и вид на жительство до конца марта 2023 года. Правительство поддержало предложение чешского МИДа, сообщает České noviny.
Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью.
Такая мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями на Украине и оказать давление на Россию и Белоруссию, пояснили власти.
Решение не касается тех, у кого уже есть ВНЖ. Оно также не распространяется на выдачу краткосрочных виз членам семьи граждан Чехии или ЕС для сопровождения, а также долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них «отвечает интересам Чешской Республики».
Чехия приостановила выдачу визу и ВНЖ россиянам сразу после начала военной операции на Украине. Власти также собирались пересмотреть решения по уже выданным разрешениям на въезд и длительное пребывание.
На данный момент визы нельзя получить в Данию, Эстонию, Латвию и Чехию. Приостанавливала прием заявлений Норвегия, но с апреля он был возобновлен.