Чехия отказалась выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года

Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью. Чешские власти приостановили выдачу виз и ВНЖ россиянам сразу после начала военной операции на Украине. Сейчас они продлила эту меру на год

Гражданам России и Белоруссии не будут выдавать визы в Чехию и вид на жительство до конца марта 2023 года. Правительство поддержало предложение чешского МИДа, сообщает České noviny.

Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью.

Такая мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями на Украине и оказать давление на Россию и Белоруссию, пояснили власти.

Решение не касается тех, у кого уже есть ВНЖ. Оно также не распространяется на выдачу краткосрочных виз членам семьи граждан Чехии или ЕС для сопровождения, а также долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них «отвечает интересам Чешской Республики».

Чехия приостановила выдачу визу и ВНЖ россиянам сразу после начала военной операции на Украине. Власти также собирались пересмотреть решения по уже выданным разрешениям на въезд и длительное пребывание.

На данный момент визы нельзя получить в Данию, Эстонию, Латвию и Чехию. Приостанавливала прием заявлений Норвегия, но с апреля он был возобновлен.