Эстония предложит запретить россиянам въезд в ЕС

В августе МИД Эстонии поднимет этот вопрос на министерской встрече с представителями других стран. Глава МИДа также предложил по примеру Латвии требовать от россиян в отдельных случаях документ с осуждением политики Москвы

Эстония. Таллин. Вид на ратушу и Ратушную площадь (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Эстония предложит закрыть россиянам въезд в ЕС, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio. По словам главы МИДа, в конце августа в Праге у него запланирована встреча с министрами иностранных дел других государств, на которой он представит план общеевропейских ограничений для граждан России.

Рейнсалу также призвал другие страны региона прекратить выдачу туристических виз россиянам, «то есть прекратить шастанье через границу». По его словам, выдача таких разрешений нормальна в обычной ситуации, но «немыслима в условиях военного времени».

Эстония в марте приостановила выдачу туристических виз гражданам России. При этом те, у кого в Эстонии находятся родственники, а также те, кто просит визу по «гуманитарным соображениям» или в медицинских целях, все еще могут подать заявку.

В конце июля Таллин ужесточил правила, запретив россиянам подавать документы на получение временного вида на жительство или визы в целях обучения в Эстонии.

Однако, заявил Рейнсалу, граждане России все равно попадают в страну по визам других государств. «Эту мышиную нору нужно заткнуть», — отметил он. По его словам, со снятием в России коронавирусных ограничений поток россиян, идущий через пункты пропуска в Эстонии, а также в Финляндии и Латвии, вырос.

Кроме общеевропейского запрета в Эстонии необходимо ввести меры на национальном уровне, считает глава МИДа. Он привел в пример Латвию, где при въезде российским гражданам необходимо подписать документ с осуждением военной операции на Украине. «Такой принцип также можно было бы взять за основу при получении гражданства [Эстонии] путем натурализации», — пояснил Рейнсалу.

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В российском МИДе выражали протест против введенных Латвией мер. Там назвали действия властей провокационными и обвинили в «грубом давлении» на россиян при въезде в республику.

Еврокомиссия заявляла, что нормы ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны, имея в виду, что есть выдача разрешений по гуманитарным причинам, членам семьи гражданина страны, входящей в ЕС, журналистам и уехавшим по политическим причинам. Там также подчеркивали, что санкции ЕС направлены в первую очередь против российского правительства и элит, а не против обычных граждан.

Кроме Эстонии о прекращении выдачи виз сообщали Латвия и Чехия, а Евросоюз решил частично приостановить упрощенный визовый режим с Россией.