Эстония прекратила пропускать россиян с Шенгеном на свою территорию

С 18 августа вступили в силу введенные Эстонией ограничения на пересечение границы страны россиянами, имеющими выданные республикой шенгенские визы. О намерении закрыть границу для российский граждан Таллин объявил 11 августа.

С эстонским Шенгеном попасть в страну смогут только те российские граждане, которые:

работают в дипломатическом представительстве;

работают в сфере международных перевозок;

прибывают в страну по гуманитарными причинами;

посещают живущего в Эстонии родственника;

имеют право на свободное передвижение по ЕС.

Кроме того, россияне все еще могут въехать с эстонским Шенгеном в другие страны Евросоюза, а при наличии шенгенской визы, выданной другими государствами зоны, и в Эстонию.





Это не единственное нововведение со стороны Эстонии в вопросе пересечения границы с Россией, которое начало действовать с 18 августа. Таллин также приостановил на три месяца пропуск большегрузных автомобилей через пограничный переход в Нарве. Официально причиной назвали изменения в организации дорожного движения, которые связаны с реализацией проекта реконструкции дорог в городе. Крупногабаритному транспорту придется следовать в страну через другие пункты пропуска.

В последнее время многие страны ЕС стали поднимать тему возможного полного или частичного запрета выдачи виз россиянам, в частности, шаги в этом направлении намерены предпринять Латвия и Финляндия. Идею поддерживают не все страны союза, например, к ней с сомнением отнеслась Германия.

В Еврокомиссии отмечали, что «Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз», однако каждая отдельная страна может принимать те или иные меры самостоятельно. При этом некоторые государства указывали, что хотят вводить ограничения именно на общеевропейском уровне.