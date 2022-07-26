МИД призвал не исключать «кажущиеся невероятными сценарии» с Шенгеном

В ведомстве отметили, что не исключают возможность того, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Отметили в министерстве и «деградацию» консульских связей

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МИД России следит за высказываниями и действиями Европы в отношении выдачи россиянам шенгенских виз и не исключает возможности ее прекращения, заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента ведомства Иван Волынкин.

Он указал, что министерство фиксирует «доносящиеся из Европы призывы», которые идут от «одиозных политиков или общественных деятелей — русофобов». Но кроме заявлений, есть и конкретные действия: так, произошла «фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», отметил дипломат.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — предупредил Волынкин.

После начала спецоперации на Украине сразу несколько стран выступили с призывом прекратить выдачу виз российским гражданам. Так, бельгийский министр по делам беженцев Сэмми Махди, заявил, что Европейский союз должен рассмотреть возможность прекращения выдачи всех типов виз гражданам России, поскольку «на данный момент русским здесь не рады». Позднее аналогичное заявление делал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Некоторые государства сразу перешли от призывов к действиям: приостановили выдачу виз Литва, Латвия, Эстония, Чехия. Последняя решила временно прекратить выдавать и виды на жительство, в июне Прага продлила ограничения до 2023 года. В июле идею о приостановке выдачи виз поддержал финский парламент.

При этом после снятия COVID-ограничений на поездки как со стороны Европы, так и со стороны России у россиян возник повышенный спрос на получение виз в ЕС. В середине июля в визовых центрах возникли полуторамесячные очереди на выдачу въездных документов. При этом, отметили опрошенные РБК эксперты, спрос наложился на недостаток сотрудников визовых центров.