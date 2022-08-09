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Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян

Страны Запада должны заставить всех россиян вернуться в Россию и «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», считает президент Украины. По мнению Зеленского, «это единственный способ повлиять на Путина»
Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС
Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС

Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Украинский лидер считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его. «Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на [президента России Владимира] Путина», — заключил он.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.

Ряд европейских стран выступил за полный запрет виз россиянам. Такую инициативу выдвинули глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и парламентские партии Финляндии.

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«Эту мышиную нору нужно заткнуть», — говорил Рейнсалу. Он посетовал, что российские граждане все равно попадают в страну по визам других государств, хотя Эстония перестала их выдавать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу финских партий запретить выдачу виз россиянам, предупредила, что Россия может принять ответные меры.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — указала она.

В Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — напомнили в Еврокомиссии.

Посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии уже ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз длч россиян.

Ассоциация туроператоров России 5 августа сообщила о приостановке Болгарией приема документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в болгарском консульстве. Позднее в болгарском посольстве в Москве заверили, что продолжают выдавать туристические визы россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Зеленский Запад россияне туристы запрет на въезд
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