«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию

«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля. Об этом ТАСС сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Он пояснил, что до этой даты компания будет вывозить пассажиров. [По приостановке продаж] завтра разберемся, пока решение не принято», — уточнил Скуратов и добавил, что у компании будут «достаточно большие потери» при закрытии грузинского направления.

Полеты в Грузию после 8 июля на фоне протестов в стране ранее запретил Владимир Путин. Президент также поручил вывести из Грузии всех российских туристов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что запрет может быть снять при нормализации ситуации в Грузии.

Авиакомпании, в том числе Red Wings и «Победа», начали заявлять о возврате денег пассажирам, купившим билеты в Грузию после 8 июля. Ассоциация туроператоров России также разъяснила порядок возврата денег за туры в страну.