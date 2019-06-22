В Грузии ответили на запрет российским авиакомпаниям на полеты в страну

В Грузии ответили на запрет российским авиакомпаниям на полеты в страну

Последние события, включая запрет для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию, указывают, что «радикальная политическая повестка» равномерно вредит интересам обоих государств, считают в правительстве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке полетов в страну, сообщил спецпредставитель премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе, передает ТАСС.

Он добавил, что после серьезного анализа последуют более подробные комментарии. «Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — говорится в сообщении.

Советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани, в свою очередь, указал, что «радикальная политическая повестка как на межгосударственном уровне, как и внутри страны, равномерно вредит интересам обоих государств». Его слова приводит агентство «Новости-Грузия».

Вечером в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российские авиакомпании приостановят полеты в Грузию. Кроме того, этим же указом президент поручил правительству вывезти из Грузии всех временно находящихся там россиян. Подписанию указа предшествовало заседание Совета безопасности России, где обсуждалась обстановка в Грузии. По его итогам было отмечено, что «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев расценена как очень опасное проявление».