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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Грузии ответили на запрет российским авиакомпаниям на полеты в страну
Последние события, включая запрет для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию, указывают, что «радикальная политическая повестка» равномерно вредит интересам обоих государств, считают в правительстве
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке полетов в страну, сообщил спецпредставитель премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе, передает ТАСС.

Он добавил, что после серьезного анализа последуют более подробные комментарии. «Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — говорится в сообщении.

Советник премьер-министра Грузии по вопросам стратегических коммуникаций Ираклий Чиковани, в свою очередь, указал, что «радикальная политическая повестка как на межгосударственном уровне, как и внутри страны, равномерно вредит интересам обоих государств». Его слова приводит агентство «Новости-Грузия».

Бизнес
Российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с 8 июля

Вечером в пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российские авиакомпании приостановят полеты в Грузию. Кроме того, этим же указом президент поручил правительству вывезти из Грузии всех временно находящихся там россиян. Подписанию указа предшествовало заседание Совета безопасности России, где обсуждалась обстановка в Грузии. По его итогам было отмечено, что «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев расценена как очень опасное проявление».

Видео: РБК

Поводом для обострения отношений России и Грузии послужил инцидент с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте в Тбилиси он сел в кресло спикера Ираклия Кобахидзе. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий. 

Сам Гаврилов объяснял, что сел туда, куда его попросила сесть принимающая сторона. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя ситуацию, назвала Россию «врагом и оккупантом» Грузии и заявила, что раскол в ее стране «на руку» только Москве.

Авторы: Юлия Выродова, Мария Бондаренко
Теги: авиапервозки, Грузия, авиалинии
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Авиакомпании зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию
Общество
Российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с 8 июля
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