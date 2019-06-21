Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее Владимир Путин поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии

Фото: EPA / ТАСС

Проживающие в Грузии граждане России рассказали о своей реакции на меры, предпринятые российскими властями. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан. С 8 июля временно запрещается авиасообщение с Грузией, туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в эту страну, а правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

, которая живет в Тбилиси с начала 2019 года рассказал РБК, что появившиеся сообщения стали для нее шоком.

«Я переехала осознанно в Тбилиси из Москвы, у меня здесь личная жизнь, квартира, кошка, круг друзей и в Москву я не хочу возвращаться на постоянное место жительство. При этом 2 июля я должна была прилететь в Москву по делам, и пробыть там неделю и вернуться — как теперь я буду это делать, я не понимаю. Выпустят ли меня из России в Грузию, нет ответа», — рассказала девушка.

Другая журналистка Мария, которая живет в Грузии полтора года, сообщила РБК, что не сталкивается с притеснениями. «Ни разу не сталкивалась с русофобией, адресованной мне персонально. Плакаты с известными формулировками — да, но это все-таки претензия к политике России, а не к ее народу. То, что происходит в Тбилиси сейчас, похоже на какой-то абсурдный сон, который мы уже смотрели. Протест справедлив, реакция обоих правительств вызывает вопросы. Опять же, на личности протестующие не переходят, выступают против политики. Протестные акции сосредоточены в центре, на проспекте Руставели в его окрестностях, остальной город живет, как жил», — рассказал она.