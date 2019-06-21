Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 +0,14 EUR Бирж. 71,65 +0,63 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 63,94 62,13 EUR Нал. 72,38 70,33 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1368 +0,0080 BTC/USD Бирж. 9 928,80 +371,60 IMOEX 2 761,23 -0,68% RTSI 1 375,02 -1,16% DJIA 26 725,71 0% Nasdaq 8 031,24 -0,25%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,8%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,8%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Власти создали группу для работы с летающими в Грузию перевозчиками Политика, 21 июн, 23:58 Партия Порошенко сообщила об акции в поддержку «народа Грузии» Политика, 21 июн, 23:29 «Победа» пообещала вернуть деньги купившим билеты в Грузию после 8 июля Общество, 21 июн, 23:25 Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Общество, 21 июн, 23:17 Захарова фразой «ну, что, доигрались» отреагировала на ситуацию с Грузией Общество, 21 июн, 23:13 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 21 июн, 23:12 Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать Политика, 21 июн, 23:11 Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране Политика, 21 июн, 22:58 Авиакомпания Red Wings сообщила о закрытии продажи билетов в Грузию Общество, 21 июн, 22:52 Росавиация проведет посвященное запрету на полеты в Грузию совещание Общество, 21 июн, 22:46 Канделаки назвала необдуманными действия властей Грузии Политика, 21 июн, 22:30 Помпео попросит Индию рассмотреть альтернативы российским С-400 Политика, 21 июн, 22:24 На МКАД столкнулись четыре автомобиля Общество, 21 июн, 22:07 Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии Общество, 21 июн, 22:01
Протесты в Грузии ,  
0 
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее Владимир Путин поручил правительству принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии
Фото: EPA / ТАСС

Проживающие в Грузии граждане России рассказали о своей реакции на меры, предпринятые российскими властями. Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан. С 8 июля временно запрещается авиасообщение с Грузией, туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в эту страну, а правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж


Журналист-фрилансер Мария, которая живет в Тбилиси с начала 2019 года рассказал РБК, что появившиеся сообщения стали для нее шоком.

«Я переехала осознанно в Тбилиси из Москвы, у меня здесь личная жизнь, квартира, кошка, круг друзей и в Москву я не хочу возвращаться на постоянное место жительство. При этом 2 июля я должна была прилететь в Москву по делам, и пробыть там неделю и вернуться — как теперь я буду это делать, я не понимаю. Выпустят ли меня из России в Грузию, нет ответа», — рассказала девушка.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

Другая журналистка Мария, которая живет в Грузии полтора года, сообщила РБК, что не сталкивается с притеснениями. «Ни разу не сталкивалась с русофобией, адресованной мне персонально. Плакаты с известными формулировками — да, но это все-таки претензия к политике России, а не к ее народу. То, что происходит в Тбилиси сейчас, похоже на какой-то абсурдный сон, который мы уже смотрели. Протест справедлив, реакция обоих правительств вызывает вопросы. Опять же, на личности протестующие не переходят, выступают против политики. Протестные акции сосредоточены в центре, на проспекте Руставели в его окрестностях, остальной город живет, как жил», — рассказал она.

Лингвист Вера в разговоре с РБК отметила, что не хотела бы уезжать из Тбилиси. «Несмотря на свои радикальные взгляды, они (граждане Грузии) с пониманием и гостеприимством относятся к русским людям и не ассоциируют их с правительством: и это касается не только «левых», наиболее образованных и молодого поколения, это относится почти ко всем. Я не хочу уезжать, мне не нужна никакая «эвакуация», потому что в этой стране [в Грузии] мне ничего не угрожает», — поделилась девушка.

Владелица Moosica Hostel в Тбилиси Ксения Путилова рассказала, что не собирается «эвакуироваться». «Русские могут жить в Грузии год, потом выезжать и жить еще — я делаю именно так. История с тем, что меня кто-то хочет эвакуировать в Россию меня не обрадовала. Кроме бизнеса у меня здесь полноценная жизнь. Эта история со «спасением», мне совершенно не нравится. Я лечу в Россию в начале июля и после 8 июля мне нужно вернуться обратно в Тбилиси, но теперь не очень понятно, как это делать, потому что российских авиакомпаний не будет. Рассчитываю, что будут [летать] грузинские авиакомпании, и надеюсь не будет проблем на российской границе», — рассказала Путилова.

«Я летаю в Тбилиси из Сочи — расстояние в полете составляет 1 час. С маршруткой или автобусом это не сравнить, потому что это дополнительные трудности. Теперь прямого самолета не будет, нужно будет искать пересадку», — сообщила РБК на условиях анонимности россиянка, которая работает в Тбилиси. «А так как я работаю в Тбилиси и часто езжу в Сочи по семейным делам, это для меня означает потерянное время. Думаю, я готова и к такому повороту событий [выезду из Грузии до 8 июля]. Но не хотелось бы конечно, чтоб такое произошло», — сказала она.

Политика
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию

В Грузии с 20 июня проходит волна протестов против властей. По оценкам Минздрава Грузии, во время столкновений пострадали 240 человек, полиция сообщала о более 300 задержанных. Поводом для выступлений стал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который должен был выступать на заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. Депутат, открывая заседание, сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство у представителей различных грузинских политических сил.

Авторы: Егор Губернаторов, Константин Ткаченко
Теги: Грузия, Владимир Путин, авиасообщение
Материалы по теме
Туроператоры оценили число российских туристов в Грузии
Общество
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию
Политика
Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter