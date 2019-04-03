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Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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Политика ,  
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Россия в ответ на меры Киева предложила возобновить все рейсы на Украину
В ответ на введенный Киевом запрет на все нерегулярные полеты из России Росавиация предложила сесть за стол переговоров и обсудить возобновление авиасообщения в полном объеме
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Представители Росавиации подчеркнули, что возобновление авиасообщения будет отвечать интересам граждан двух стран.

Политика
Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

Ранее в среду, 3 апреля, кабмин Украины ввел запрет на все нерегулярные рейсы с Россией за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Инициатива была разработана МВД республики «с целью защиты государственной безопасности» после визита в Москву народного депутата и одного из кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко (занял четвертое место по итогам первого тура голосования) и представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

С 2015 года в отношении ряда российских авиакомпаний действуют украинские санкции: под ограничения попали «Аэрофлот», «Россия», «ВИМ-Авиа», «Газпром-Авиа», Red Wings, «Уральские авиалинии», «Якутия». Этим перевозчикам запрещено летать на Украину. Запреты на авиасообщение есть и со стороны российских властей: в октябре 2015 года Москва ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпании.​

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева
Теги: Росавиация, Украина, авиасообщение
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