Россия в ответ на меры Киева предложила возобновить все рейсы на Украину

Россия в ответ на меры Киева предложила возобновить все рейсы на Украину

В ответ на введенный Киевом запрет на все нерегулярные полеты из России Росавиация предложила сесть за стол переговоров и обсудить возобновление авиасообщения в полном объеме

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложила властям Украины провести переговоры по возобновлению авиасообщения в полном объеме. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения властей Украины между нашими странами предлагаем провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Представители Росавиации подчеркнули, что возобновление авиасообщения будет отвечать интересам граждан двух стран.

Ранее в среду, 3 апреля, кабмин Украины ввел запрет на все нерегулярные рейсы с Россией за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Инициатива была разработана МВД республики «с целью защиты государственной безопасности» после визита в Москву народного депутата и одного из кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко (занял четвертое место по итогам первого тура голосования) и представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.