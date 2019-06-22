Сервис Biletix сообщил о полном возврате средств за билеты в Грузию

Сервис Biletix сообщил о полном возврате средств за билеты в Грузию

Для пассажиров, купивших авиабилеты в Грузию, скорее всего будут оформляться вынужденные возвраты, заявил РБК генеральный директор портала Biletix.ru Игорь Константинов.

Он пояснил, что это означает возврат денег в полном объеме — без штрафов и пени. На Грузию «приходится 2,5% бронирований от всех бронирований за рубеж в июне-августе», добавил Константинов.

Вечером 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий совершать авиаперевозки в Грузию с 8 июля. Такое решение было принято на фоне начавшихся в Тбилиси уличных протестов.

После этого туроператоры начали отменять запланированные поездки в Грузию, а авиакомпании — закрывать продажу билетов в страну и объявлять о возврате денег пассажирам, купившим билет ранее. Кроме того, Ассоциация туроператоров России разъяснила порядок возврата денег за туры в Грузию.