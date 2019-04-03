Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы с Россией, исключение составят полеты, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства.
Проект постановления внес министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает издание «Обозреватель». «Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором», — говорится в документе.
«Проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности», — заявил Аваков на заседании.
Решение было принято после визита в Москву народного депутата Юрия Бойко (один из кандидатов в президенты Украины, в первом туре занял четвертое место) и представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.