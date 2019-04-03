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Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Исключением станут полеты, необходимые для обеспечения миссий международных организаций
Фото: Анатолий Степанов / Zuma / ТАСС

Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы с Россией, исключение составят полеты, необходимые для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. ​Соответствующее решение было принято на заседании украинского правительства.

Проект постановления внес министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает издание «Обозреватель». «Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором», — говорится в документе.

«Проект постановления разработан МВД с целью защиты государственной безопасности», — заявил Аваков на заседании.

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Поезд Киев — Москва стал самым прибыльным сообщением для Украины

Решение было принято после визита в Москву народного депутата Юрия Бойко (один из кандидатов в президенты Украины, в первом туре занял четвертое место) и представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Аваков, комментируя эту поездку, отметил, что принятые ранее властями Украины запреты не касались нерегулярных рейсов между двумя странами, осуществляемых воздушными судами, не зарегистрированными в России.

«По знаменитому вояжу господина Бойко в государство-агрессор. Мы сделали анализ обстоятельств его перелета. Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, — сказал министр, — получив соответствующее добро ФСБ РФ на прямой перелет, и прямым перелетом Киев — Москва попал на переговоры с премьером государства-агрессора».

Поездку Бойко и Медведчука прокомментировал также премьер-министр Владимир Гройсман, сказав, что разрешил бы этим политикам прямые рейсы «на кукурузниках и в одном направлении».

«Можем ввести любые ограничения, но тяжело ввести запрет на потерю совести и чести», — добавил украинский премьер.

В сентябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций, в том числе против российских авиакомпаний.

Меры были введены, в частности, против «Аэрофлота» и «России», «ВИМ-Авиа», «Газпром-Авиа», Red Wings, а также «Уральских авиалиний» и «Якутии». Позже правительство Украины приняло решение о запрете полетов в страну этих перевозчиков.

В октябре того же года Росавиация ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Украина, авиасообщение
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