Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

Аваков, комментируя эту поездку, отметил, что принятые ранее властями Украины запреты не касались нерегулярных рейсов между двумя странами, осуществляемых воздушными судами, не зарегистрированными в России.

«По знаменитому вояжу господина Бойко в государство-агрессор. Мы сделали анализ обстоятельств его перелета. Господин Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве, — сказал министр, — получив соответствующее добро ФСБ РФ на прямой перелет, и прямым перелетом Киев — Москва попал на переговоры с премьером государства-агрессора».

Поездку Бойко и Медведчука прокомментировал также премьер-министр Владимир Гройсман, сказав, что разрешил бы этим политикам прямые рейсы «на кукурузниках и в одном направлении».

«Можем ввести любые ограничения, но тяжело ввести запрет на потерю совести и чести», — добавил украинский премьер.

В сентябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций, в том числе против российских авиакомпаний.

Меры были введены, в частности, против «Аэрофлота» и «России», «ВИМ-Авиа», «Газпром-Авиа», Red Wings, а также «Уральских авиалиний» и «Якутии». Позже правительство Украины приняло решение о запрете полетов в страну этих перевозчиков.

В октябре того же года Росавиация ввела полный запрет на использование российского воздушного пространства украинскими авиакомпаниями.